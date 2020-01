Lê Bê La: Hết lòng với nghiệp diễn

(GLO)- Lê Bê La là nữ diễn viên truyền hình được nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim: Cổng mặt trời, Ở lại thế gian, Hoa nắng, Người tình bí ẩn, Phận làm dâu, Tiếng sét trong mưa… Dù nổi tiếng nhưng Lê Bê La giữa đời thường vẫn rất mộc mạc, giản dị, dễ gần. Xung quanh chuyện đời, chuyện nghề, diễn viên Lê Bê La đã có những chia sẻ cởi mở.

* P.V: Bạn có thể chia sẻ một chút về gia đình, bản thân?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Quê tôi ở xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, tỉnh Đak Lak. Gia đình có 5 chị em, tôi là con đầu. Chúng tôi sống chủ yếu nhờ nguồn thu từ trồng hồ tiêu, cà phê. Kinh tế gia đình tuy không khá giả nhưng đầm ấm, vui vẻ. Ba mẹ tôi dạy con cái tự lập từ bé và tôi rất biết ơn vì điều này, nhờ đó mà chị em tôi tự tin vào đời, tự thân vận động nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình.



Vì tôi là chị đầu trong nhà, ba mẹ thường xuyên đi làm và ngủ tại rẫy nên tôi phải thay ba mẹ chăm lo cho các em, quán xuyến việc nhà và có lúc còn lên rẫy phụ giúp ba mẹ. Thú thật, hồi bé tôi chưa từng nghĩ sau này mình sẽ là diễn viên.

Diễn viên Lê Bê La (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sinh năm 1987, có vai diễn đầu tiên năm 21 tuổi, đến nay, sau hơn 10 năm theo nghiệp diễn, Lê Bê La đã góp mặt trong hơn 30 bộ phim. Với phương châm sống “biết đủ là được”, nữ diễn viên 32 tuổi chỉ mong mình có nhiều sức khỏe để chăm lo cho gia đình, giúp đỡ mọi người và cống hiến cho nghệ thuật.









* P.V: Cái tên của bạn rất độc đáo, đó là tên thật của bạn?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Đúng vậy, Lê Bê La là tên thật trong khai sinh của tôi. Ba mẹ tôi ngày trước xem một bộ phim nước ngoài, trong đó có một nhân vật công chúa tên Arabela. Ba tôi rất thích nhân vật đó nên lấy 2 chữ cuối là Bê La đặt tên cho tôi, còn Lê là họ.



* P.V: Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, vậy cơ duyên nào đưa bạn đến với phim ảnh?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Ngày trước tuy khó khăn nhưng nhà tôi cũng sắm được cái ti vi nhỏ. Tôi mê phim lắm, phim nước ngoài, phim Việt Nam đều xem hết. Tôi xem rồi nghiền ngẫm diễn biến phim, tâm lý nhân vật, bắt chước diễn theo các anh chị trên phim. Ba tôi thấy con mê phim thì cấm vì sợ sao nhãng học hành nhưng tôi vẫn lén lút xem. Buổi tối, khi ba mẹ đã ngủ, tôi bật ti vi rồi trùm mền với cái ti vi để xem phim. Sợ ba mẹ biết, tôi đâu dám bật tiếng, vừa xem vừa tự suy nghĩ câu thoại nhân vật, tình tiết… Có lẽ, tôi nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên từ đó. Ba mẹ tôi tuy không thích nhưng cũng không cấm cản nữa. Năm 2005, tôi thi đậu và theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.



* P.V: Có vai diễn đầu tiên khi mới 21 tuổi, 3 năm sau, Lê Bê La đã lọt top 5 giải Mai Vàng với vai Tùng trong phim Cổng mặt trời và nhờ vai Nguyệt trong Thời gian để yêu, thắng giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất tại HTV Award 2013. Bạn có cảm thấy mình may mắn?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Vâng, một phần là may mắn, còn lại là sự nỗ lực của bản thân. Đối với công việc, tôi luôn nghiêm túc, đầu tư, dành thời gian nghiên cứu kịch bản và nỗ lực hết mình trong từng vai diễn, không ngại các cảnh mạo hiểm, lăn xả. May mắn là bộ phim đầu tiên tôi tham gia là Cổng mặt trời, nhân vật Tùng có tính cách giống như tôi ngoài đời, mạnh mẽ, thẳng thắn nên tôi diễn rất tự nhiên. Bộ phim Giấc mơ cổ tích tôi đóng sau đó cùng với Cổng mặt trời được chiếu trên khung giờ vàng của HTV. 2 nhân vật ở 2 phim này hoàn toàn khác biệt. Nhân vật Bích trong Giấc mơ cổ tích thì nghiện ngập, yếu đuối còn Tùng trong Cổng mặt trời lại vô cùng mạnh mẽ, cá tính, nghĩa hiệp… Có lẽ vai diễn tốt nên khán giả nhớ đến Lê Bê La nhiều hơn.



* P.V: Không ngại quay những cảnh mạo hiểm, vậy bạn đã từng gặp nguy hiểm chưa?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Khi đã nhận vai thì tôi luôn nỗ lực hết mình, không ngại các phân đoạn khó, không sợ khổ. Lần đóng phim Ông Trùm, có một cảnh rượt đuổi mà tôi phải leo lên cột điện cao thế. Lúc đó dù không bảo hộ, không ngắt điện nhưng tôi vẫn leo lên bình thường. Có lần, đóng cảnh trên sông nước trong phim Duyên nợ miền Tây, tôi còn suýt bị đuối nước, may mà có bạn diễn là anh Huỳnh Đông cứu giúp. Mới đây, khi tham gia bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa phát sóng năm 2019, tôi đóng vai cô hầu Hiểm. Nhân vật này chịu rất nhiều đòn roi suốt cả phim. Các cảnh quay bị đánh, mặc dù có lót tấm bìa nhưng mỗi lần roi xả xuống thì vẫn rất đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi và cảnh quay vô cùng chân thật. Quay cảnh bị đánh xong, tôi đau không đi nổi luôn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp





* P.V: Thường đóng những vai “đào thương” nhưng vai cô hầu Hiểm trong bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa là nhân vật nhiều chuyện, nham hiểm, ác miệng, đến mức Lê Bê La ngoài đời cũng bị ghét lây. Điều này có làm ảnh hưởng nhiều đến bạn không?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Nhân vật Hiểm trong phim Tiếng sét trong mưa bị nhiều khán giả ghét. Thậm chí xem phim xong, nhiều người vào Facebook của tôi mắng mỏ. Nếu là những năm mới vào nghề chắc tôi suy sụp luôn. Nhưng trải qua nhiều năm theo nghiệp diễn tôi lại thấy vui bởi mình đóng vai hiền người ta thương, vai ác mà người ta ghét thì coi như mình đã thành công với vai diễn rồi.



* P.V: Kết hôn năm 2012 khi sự nghiệp đang rực rỡ, bạn có cảm thấy tiếc không?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Tôi là người sống theo cảm xúc cá nhân, yêu là cưới. Tốt nghiệp Khoa Diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh xong là tôi đính hôn, 3 năm sau làm đám cưới. Tôi không hối tiếc về quyết định kết hôn sớm dù lúc ấy sự nghiệp đang thuận lợi. Bù lại hiện nay, tôi có gia đình êm ấm, cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương.



* P.V: Lê Bê La còn được biết đến là người tích cực làm thiện nguyện, bạn chia sẻ gì về việc này?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Tôi nghĩ đây là một cơ duyên và việc này giúp tôi cân bằng cuộc sống, đồng thời cho tôi nhiều trải nghiệm và niềm vui khi được giúp đỡ mọi người. Hiện tôi tham gia tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) nhằm giúp đỡ trẻ em sứt môi, hở hàm ếch. Tôi cũng đã có vài lần đến Gia Lai làm thiện nguyện. Trong đó, có lần đưa bé Siu HLê, dân tộc Jrai (làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) vào TP. Hồ Chí Minh để tái khám sau phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch. Sau đó, tôi trở lại đây cùng với hội thiện nguyện để tặng bò cho các hộ nghèo, khó khăn.

Lê Bê La và bé Siu H'Lê (làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) trong lần lên Gia Lai làm thiện nguyện. Ảnh: N.N





* P.V: Đã đến Gia Lai vài lần, bạn cảm nhận gì về cảnh vật và con người nơi đây?



- Diễn viên LÊ BÊ LA: Khi đến Gia Lai, thấy cảnh sắc, khí hậu tương tự như ở Đak Lak nên tôi rất thích và cảm thấy như mình được về nhà vậy. Mọi người vô cùng thân thiện, hỗ trợ tôi hết mình trong những lần tôi đến đây làm thiện nguyện. Tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó. Nếu có dịp tôi chắc chắn sẽ quay lại thăm Gia Lai.



Nhân dịp Xuân mới, Lê Bê La xin gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn đọc Báo Gia Lai. Kính chúc mọi người có một mùa xuân đầm ấm bên gia đình, may mắn, thành công và nhiều sức khỏe.



* P.V: Xin cảm ơn bạn!

NHƯ NGUYỆN (thực hiện)