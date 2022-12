Vi phạm quy định sử dụng cầu thủ, U21 Sông Lam Nghệ An bị loại khỏi Giải U21 Quốc gia

(GLO)- Ngày 22-12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ra quyết định xử thua cả 3 trận đấu đối với U21 Sông Lam Nghệ An tại vòng bảng của Vòng chung kết U21 Quốc gia năm 2022 do U21 Sông Lam Nghệ An đã sử dụng cầu thủ Phan Bá Quyền thi đấu cho 3 đội bóng trong một mùa giải.

Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin: Tiền vệ Phan Bá Quyền (áo số 99) đã thi đấu cho Vĩnh Phúc, Bình Phước và U21 Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2022, vi phạm quy định của VFF là "trong một mùa giải, cầu thủ chỉ được quyền thi đấu các trận đấu chính thức cho 2 câu lạc bộ, đội bóng".

Cầu thủ Phan Bá Quyền tham gia thi đấu tại trận gặp U21 Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: baonghean.vn

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xử U21 Sông Lam Nghệ An thua với tỉ số 0-3 trong các trận đấu có đăng ký cầu thủ Phan Bá Quyền gồm trận gặp Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, đội chủ nhà phải đóng 4,5 triệu đồng tiền phạt.

Việc đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An bị loại khỏi giải đấu là điều tiếc nuối bởi đội bóng xứ Nghệ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch U21 quốc gia 2022. Với quyết định trên, U21 Đà Nẵng, U21 Thanh Hóa và U21 Hoàng Anh Gia Lai là 3 đội ở bảng A giành quyền góp mặt tại tứ kết Giải U21 quốc gia 2022.

Báo Hà Nội mới đưa tin: Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2022 với sự tham dự của 12 đội bóng đang diễn ra tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 17-12 đến 30-12. Đội U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng A cùng với các đội: SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa.

Sau vòng bảng, đội U21 Đà Nẵng đứng vị trí nhất bảng, đứng thứ hai là Hoàng Anh Gia Lai giành quyền góp mặt ở tứ kết. Đội U21 Sông Lam Nghệ An giành được 4 điểm, xếp vị trí thứ 3 ở bảng A và có hiệu số +2 cũng giành quyền đi tiếp vào tứ kết với tư cách là đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.