An Khê: Hơn 360 vận động viên tham gia Giải bóng chuyền ngành giáo dục

(GLO)- Từ ngày 11 đến 15-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1989-20/11/2022).

Ban tổ chức tặng huy chương cho đội đạt thành tích cao. Ảnh: Ngọc Minh

Giải bóng thu hút hơn 360 vận động viên đến từ 29 cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã. Các vận động viên được chia thành 30 đội, trong đó có 8 đội nam và 22 đội nữ. Các đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp.

Kết thúc, Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba với tổng số 108 huy chương các loại ở 3 khối. Khối Mầm non, Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (phường Ngô Mây) giành giải nhất, Trường Mầm non Họa Mi (phường Tây Sơn) giải nhì và Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Tú An) đạt giải ba; Khối Tiểu học, Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An) giành giải nhất, giải nhì thuộc về Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Phú), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường An Bình) đạt giải ba; Khối THCS, Trường THCS Nguyễn Du (xã Xuân An) giành giải nhất, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường An Bình) đạt giải nhì, Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp (xã Thành An) đạt giải ba.

Đây là dịp để cán bộ, thầy cô giáo giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu tham gia các giải thể thao trong toàn ngành.

NGỌC MINH