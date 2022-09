Pleiku vô địch môn Bóng chuyền nam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX

(GLO)- Chiều 22-9, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra trận chung kết môn Bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022.

Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng thị xã An Khê và TP. Pleiku. Cả 2 đã vượt qua 5 đối thủ khác một cách thuyết phục để góp mặt ở trận đấu tranh huy chương vàng. Thị xã An Khê có màn nhập cuộc tốt trong sét đấu đầu tiên khi liên tiếp dẫn điểm đối phương. Tuy nhiên, phải trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, các cầu thủ của thị xã An Khê mới hạ gục đối thủ với tỷ số 33-31 để vươn lên dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ TP. Pleiku đã giành huy chương vàng ở môn Bóng chuyền nam. Ảnh: Văn Ngọc

Những tưởng thắng lợi ở sét đấu đầu tiên sẽ tạo đà tinh thần cho thị xã An Khê làm nên điều bất ngờ. Tuy nhiên, họ đã gặp tổn thất về nhân sự khi cầu thủ ở vị trí chuyền 2 gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Đội bóng TP. Pleiku đã có sự vực dậy tinh thần sau thất bại ở sét thứ nhất để chơi hứng khởi hơn và không cho đối thủ cơ hội bám đuổi. Cuối cùng, TP. Pleiku đã có màn lội ngược dòng với tỷ số 3-1 sau các sét thắng cách biệt 25-9, 25-7 và 25-20 để lên ngôi vô địch.

Trước đó, ở trận tranh hạng 3, đội bóng huyện Ia Pa đã vượt qua các cầu thủ đến từ huyện Kông Chro với tỷ số 3-0 để giành tấm huy chương đồng.

VĂN NGỌC