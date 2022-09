Đầu tháng 10 sẽ diễn ra Giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenger 2022

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý chủ trương tổ chức Giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenger 2022.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa thông tin: Giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenger 2022 sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến hết ngày 2-10-2022 tại đồi cát Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (khu vực thuộc Dự án Khu Du lịch sinh thái biển Hòn Ngang-Bãi cát thấm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch R&M Vân Phong làm chủ đầu tư). Nội dung thi đấu là đua xe địa hình, phương tiện xe bán tải có mui kín. Kinh phí tổ chức do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch An Nam Tour chịu trách nhiệm.

Khu vực đồi cát Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh nơi sẽ diên ra giải đua xe. Ảnh: XUÂN HƯỚNG/Báo Văn Hóa

Dự kiến sẽ có từ 35-40 xe bán tải các loại (bao gồm bán tải 2 cầu nguyên bản, bán tải 2 cầu nâng cấp và bán tải 1 cầu) từ các tỉnh, thành phố trong nước tham dự giải, với tổng số 70-80 vận động viên. Ông Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đây là một hoạt động thể thao hấp dẫn, đã được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố của cả nước và lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh phối hợp hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, quản lý nhà nước việc tổ chức giải đua theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ du lịch An Nam Tour, sự kiện nhằm hưởng ứng chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phát động; đồng thời tham gia vào chương trình hành động của ngành Du lịch Khánh Hòa trong năm 2022. Qua đây, đơn vị tổ chức muốn tận dụng điều kiện thiên nhiên và khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch của vịnh Vân Phong (địa điểm tổ chức giải nằm bên bờ vịnh Vân Phong), xây dựng thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng cho du lịch Khánh Hòa.

QUANG VĂN (tổng hợp)