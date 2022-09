17h ngày 18-9, khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022

(GLO)- Sáng 14-9, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai và công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Tại cuộc họp, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo toàn bộ nội dung công việc đã triển khai; chương trình tổng duyệt; chương trình và kịch bản chi tiết của Lễ khai mạc Đại hội; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất phương án thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, tính đến ngày 11-9, có 10/19 môn thi đấu của Đại hội đã được tổ chức thành công gồm: Taekwondo, Võ cổ truyền, Quần vợt, Việt dã, Karate, Vovinam, Bắn nỏ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiards với tổng số 1.010 vận động viên tham gia tranh tài ở 130 bộ huy chương được trao cho các cá nhân và đồng đội đạt thành tích xuất sắc. 9 môn còn lại sẽ được tổ chức lần lượt đến ngày bế mạc 23-9.

Ban tổ chức Đại hội đã tham mưu xây dựng kịch bản chi tiết buổi Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội, kịch bản đồng diễn. Sau thời gian tập luyện của các lực lượng tham gia đồng diễn, ngày 8 và 10-9 đã tiến hành hợp luyện tại sân vận động TP. Pleiku. Qua đó, ngày 16-9 sẽ tiến hành tổng duyệt để chuẩn bị cho lễ khai mạc vào chiều 18-9.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Công tác tuyên truyền và trang trí cho Đại hội cũng được các đơn vị chú trọng triển khai. Báo Gia Lai đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cho Đại hội TDTT tỉnh trên từng số báo, nội dung các tin, bài đăng tải đảm bảo chất lượng. Tính đến nay, Báo Gia Lai đã đăng tải hơn 21 tin, bài, clip tuyên truyền nội dung của Đại hội trên báo và các nền tảng xã hội. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã đưa 25 tin, bài phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube… Ban tổ chức đã treo hàng trăm cờ, băng rôn tuyên truyền tại khu vực khai mạc, bế mạc, địa điểm thi đấu các môn và các trục đường chính của TP. Pleiku.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND TP. Pleiku… đã nêu nhiều ý kiến tập trung chủ yếu cho công tác chuẩn bị Lễ khai mạc.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu góp ý của các đơn vị để hoàn thiện kịch bản chi tiết tại Lễ khai mạc Đại hội; các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn phòng-chống dịch Covid-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác thông tin tuyên truyền phải được thực hiện nhanh nhất, tốt nhất tại buổi khai mạc Đại hội, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh của Gia Lai thông qua sự kiện thể thao quan trọng này.

“Đây là sự kiện lớn được tổ chức 4 năm một lần thể hiện sự quan tâm của tỉnh đến phong trào thể dục thể thao nhằm tạo tiền đề hướng đến xây dựng kinh tế thể thao, biến thể thao thành một thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo điểm nhấn trong việc xây dựng cao nguyên xanh, thành phố vì sức khỏe. Do đó, UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng để cố gắng tổ chức một kỳ Đại hội đặc sắc, thành công trên mọi phương diện”-bà Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định.

VĂN NGỌC