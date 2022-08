Đội bóng đá Công an huyện Mang Yang xuất sắc giành chức vô địch

(GLO)- Ngày 12-8, Cụm thi đua số 5-Công an tỉnh Gia Lai bế mạc Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022).

Với tinh thần đoàn kết, cống hiến, các cầu thủ của 8 đội bóng trong cụm thi đua số 5-Công an tỉnh, gồm: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Ia Pa, Kông Chro, Phú Thiện, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa để lại những pha bóng hay và đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả xem và cổ vũ.

Ban tổ chức trao huy chương vàng cho đội Công an huyện Mang Yang. Ảnh: Vũ Ngọc

Kết quả chung cuộc, Công an huyện Mang Yang đã xuất sắc giành chức vô địch, đội Công an thị xã Ayun Pa đoạt giải nhì, giải ba thuộc về đội Công an huyện Ia Pa. Ngoài ra, Ban tổ chức giải đấu cũng trao các giải phụ: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, giải phong cách, thủ môn xuất sắc nhất.

Giải đấu được tổ chức thường niên. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ công an đoàn kết, giao lưu, gắn bó, hỗ trợ nhau giữa các đơn vị, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục-thể thao "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" theo gương Bác Hồ vĩ đại.