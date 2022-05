Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật: Công an Gia Lai đạt giải nhì toàn đoàn

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 14-5, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật (bảng 6) do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) đã bế mạc tại tỉnh Đak Lak.

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 14-5, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật (bảng 6) do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) đã bế mạc tại tỉnh Đak Lak.

Tham gia bảng 6 có 9 đơn vị gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Các nội dung thi gồm: duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật Công an nhân dân, tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa.

Kết quả, Công an tỉnh Gia Lai đạt 3 giải ba ở các phần thi: duyệt đội ngũ; tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân; đồng diễn kỹ thuật, chiến thuật và võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác. Ngoài ra, đoàn giành giải nhất bài thi lãnh đạo Công an tỉnh bắn súng CZ75; giải nhất bài thi bắn súng ngắn ứng dụng; giải nhất bắn đĩa súng CZ75 và đạt giải nhất đồng đội nội dung bắn súng. Về giải toàn đoàn, Công an tỉnh Gia Lai đạt giải nhì, xếp sau tỉnh Đak Lak.

Với giải nhì toàn đoàn, đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục tập luyện để tham gia vòng chung kết do Bộ Công an tổ chức vào tháng 7-2022 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.