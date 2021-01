An toàn sân cỏ

Lần lượt những trận đấu vòng 3 V-League diễn ra vào cuối tuần này đã bị hoãn. Các nhà tổ chức cũng nhanh chóng ra thông báo tạm dừng V-League, thay cho kế hoạch là xong vòng 4 mới nghỉ Tết Nguyên đán. Dịch Covid-19 với biến chủng virus mới quay trở lại đã làm đảo lộn các kế hoạch nhưng không làm các nhà tổ chức bị động.



Có nhiều phương án để tổ chức các trận đấu, bao gồm việc không cho khán giả vào sân hoặc thi đấu trên sân trung lập. Nhưng các nhà tổ chức đã thể hiện tinh thần phòng chống dịch cao nhất, chấp nhận việc hủy các trận đấu để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cộng đồng. Đấy là những quyết định rất khó khăn nhưng thể hiện trách nhiệm của bóng đá, đồng thời cũng là thông điệp có ý nghĩa góp phần vào nỗ lực tuyên truyền của Ban Chỉ đạo quốc gia trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp này.



Các sân bóng tại Việt Nam không đủ tiêu chuẩn để kiểm soát các vấn đề nảy sinh từ dịch bệnh. Do đặc thù của các khán đài không có ghế ngồi, không tạo ra được những khoảng cách tiêu chuẩn, việc kiểm soát an ninh đã là một thách thức lớn với nhà tổ chức. Việc bảo đảm an toàn y tế, sức khỏe chắc chắn là nằm ngoài khả năng. Muốn các trận đấu diễn ra vào thời điểm này, cách duy nhất là thi đấu không khán giả. Nhưng những khán đài đầy ắp người vốn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, thế nên, chúng ta đã chọn biện pháp chấp nhận sự thiệt hại bước đầu để sau đó, có thể đưa cuộc sống bóng đá trở lại bình thường.



Thực tế cho thấy, trong mùa giải 2020, với 2 lần tạm dừng thi đấu thì khi trở lại, bóng đá Việt Nam đều tiến hành một cách thuận lợi. Không có ca lây nhiễm cộng đồng nào xuất phát từ hoạt động thi đấu, mùa giải được kết thúc trọn vẹn tạo ra màu sắc đặc biệt đối với làng thể thao thế giới. Điều này cho thấy các quyết định và năng lực thực thi những biện pháp phòng chống dịch của bóng đá Việt Nam gần như hoàn hảo, có tính chất điển hình cho công tác phòng chống dịch chung của cộng đồng, xã hội.



Sự nhanh chóng và quyết liệt của những nhà điều hành bóng đá ở khía cạnh nào đó cũng phản ảnh được tinh thần sẵn sàng, cảnh giác cao độ. Thái độ của các nhà tổ chức V-League sẽ tạo ra một sự thay đổi tích cực, dẫn đến nhiều quyết định dứt khoát hơn và tạo ra sự đồng thuận trong xã hội cao hơn. Sự lan tỏa của bóng đá sẽ góp phần truyền đi thông điệp mạnh mẽ. Đây là lúc mà mỗi người dân phải đề cao sự an toàn về sức khỏe, có ý thức quyết liệt hơn trước khi nghĩ đến việc tụ tập hay tham gia các hoạt động đông người.



Những hy sinh ấy vừa bảo vệ cho mình, vừa chia sẻ những thiệt hại, bất tiện đối với người dân vùng dịch bệnh. Ít nhiều, cũng là hành động cần được khuyến khích trong thời điểm tết đến, xuân về. Ai cũng muốn mình có một cái tết vui nhưng trên hết, vẫn phải vì một Việt Nam an toàn trước dịch bệnh.



Chúng ta biết rằng, nếu không có sự thành công trong công tác chống dịch của cả hệ thống chính trị, không có sự đồng lòng của người dân, không có sự hy sinh của từng thành phần trong xã hội thì sẽ chẳng thể có những khán đài đầy ắp niềm vui và sự thoải mái tận hưởng bầu không khí bóng đá trên khắp cả nước.

Theo YẾN PHƯƠNG (SGGPO)