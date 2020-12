Ông Phan Thanh Hùng chia tay Than Quảng Ninh và cái giá của sự tử tế

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã chính thức chia tay Than Quảng Ninh sau 5 năm gắn bó.



Cuối cùng, lá đơn xin từ chức của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có hiệu lực. Cuộc đàm phán của lãnh đạo Than Quảng Ninh đã không thể tìm được tiếng nói chung với huấn luyện viên 60 tuổi.



Ông Hùng chính thức chia tay đội bóng đất Mỏ sau 5 mùa giải gắn bó. Điều khiến bất cứ ai yêu mến Than Quảng Ninh sẽ coi là tồi tệ nhất của thứ bóng đá tử tế mà ông Hùng đã tạo ra ở đất Mỏ.



Vâng, "bóng đá tử tế của những người đàn ông", đó là điều mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng để lại ở mỗi đội bóng ông dẫn dắt. Trước đây là Hà Nội và sau đó là Than Quảng Ninh, những đội bóng gắn với tên tuổi của ông từ trong lẫn ngoài sân cỏ.





Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia tay Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF





Nói là "tử tế" là bởi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng luôn tạo ra một tập thể tình cảm, có tư cách. Từ cầu thủ đến cổ động viên rồi ban huấn luyện đều giống như một gia đình. Vì thế mà suốt 5 năm gắn bó với Than Quảng Ninh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chưa một lần bị khán giả la ó kể cả những thời điểm khó khăn nhất.



Với những cầu thủ, ông lại sắm vai một người anh, một người cha tuyệt vời. Sự tình cảm làm nên phong cách có phần "hiền lành" của "tướng" Hùng nhưng cũng chính điều đó từng khiến ông không có được thành công ở đội tuyển quốc gia.



Ông Hùng từng được nhận xét, có chuyên môn nhưng thiếu cá tính, có triết lý nhưng không có độ quái. Thế nhưng cũng nhờ điều đó mà ông lấy được lòng nhiều người. Với những điều đó chỉ có thể thành công ở một tập thể "ngoan" như môi trường câu lạc bộ tại V.League.



Trước sự khủng hoảng của Than Quảng Ninh, ông lo cho các cầu thủ hơn bản thân mình. Những ai cần ra đi, phải ra đi ông không giữ cũng vì muốn các cầu thủ được "giải thoát". Bởi giữ lại thì không thể, lại làm khổ cả hai. Kể cả khi mọi cuộc ra đi đã rồi ông mới biết thì bản thân vẫn vui vẻ chấp nhận.



Ông Hùng là người ra đi cuối cùng trong khi ông có những cơ hội tốt hơn trước đó. Bằng chứng là việc ông nộp đơn từ chức từ hôm 23.11 nhưng vẫn đợi một tín hiệu tích cực từ Than Quảng Ninh. Huấn luyện viên người Đà Nẵng chờ đợi một cuộc thay đổi từ chính ban lãnh đạo đội bóng khi nhận tín hiệu "giải cứu" từ địa phương.



Thế nhưng, tia hy vọng cuối cùng đó đã bị dập tắt trong ngày ông trở lại Cẩm Phả để nói những lời sau cuối. Đó chính là cái giá cho sự tử tế của "tướng" Hùng.



Dù sao, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng được giải thoát. Bóng đá Quảng Ninh coi như khép lại một nhiệm kỳ đáng để tự hào. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Và "tướng" Hùng cũng đã để lại đất Mỏ một thứ bóng đá tử tế trên cả sân cỏ lẫn ngoài đời thực.



https://laodong.vn/bong-da/ong-phan-thanh-hung-chia-tay-than-quang-ninh-va-cai-gia-cua-su-tu-te-862427.ldo

Theo PHẠM ĐÌNH (LĐO)