Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở đội tuyển Việt Nam - Đông nhưng chưa tinh

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai là đội đóng góp nhiều thứ hai với 6 người, chỉ sau Hà Nội (8 người). Tuy đông quân số như vậy nhưng dường như chưa được ‘tinh’ bởi chưa ai có thể chắc suất đá chính ở thời điểm hiện tại.

Tuấn Anh vẫn là sự kỳ vọng ở tuyến giữa ĐỘC LẬP

Ở hàng phòng ngự, Văn Thanh và Hồng Duy là 2 cái tên được góp mặt. Xét về phong độ ở mùa giải vừa qua, Văn Thanh nhỉnh hơn so với Hồng Duy. Dù vậy cầu thủ người Hải Dương cũng không thực sự trội hơn so với những người đồng nghiệp ở cùng vị trí hậu vệ cánh phải (Văn Kiên, Xuân Mạnh). Trong khi đó, Hồng Duy đã có một mùa giải khá xoàng trong vai trò hậu vệ trái của đội bóng phố Núi. Bên cánh trái do Hồng Duy đảm nhận nhiều lần bị đối thủ khoét vào khai thác. Khách quan mà nói, Hồng Duy khó có thể cạnh tranh với Văn Hậu, Tấn Tài hay Ngọc Đức ở vị trí hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam.