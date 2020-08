HAGL giành vé dự vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2020

(GLO)- Chiều 1-8, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh bại Kon Tum với tỷ số 4-0 ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng C-Giải U17 Quốc gia 2020. Với thắng lợi này, HAGL đã giành vé tham dự vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2020.



Trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại bảng C gặp Kon Tum, HAGL tung vào sân đội hình tương đối mạnh và thi đấu đầy nỗ lực. Tuy vậy, phải đến phút bù giờ của hiệp 1, tiền vệ cánh phải Nguyễn Hoàng Thắng mới ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho HAGL.

Các cầu thủ HAGL (áo trắng) đã lọt vào vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2020. Ảnh: Minh Trần



Bước sang hiệp 2, khi mà thế bế tắc được khơi thông, ở phút 47 và 49, lần lượt tiền vệ cánh trái Đinh Thành Đạt và tiền đạo Trần Hữu Đăng liên tiếp lập công để nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho HAGL. Chưa dừng lại ở đó, phút 71, Nguyễn Hoàng Thắng tiếp tục ghi bàn để ấn định trận thắng 4-0 của HAGL trước Kon Tum.



Ở trận đấu còn lại, Phú Yên tiếp tục thi đấu thăng hoa để vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 2-1. Các cầu thủ ghi bàn cho Phú Yên là Phạm Tấn Huy (phút 75) và Trần Quốc Kha (phút 79); trong khi đó, Huỳnh Thanh Tuấn là người ghi bàn trước cho Khánh Hòa ở phút 32.



Như vậy, sau khi kết thúc vòng loại bảng C, thứ tự xếp hạng lần lượt là: HAGL (21 điểm), Phú Yên (16 điểm), Khánh Hòa (9 điểm), Bình Định (9 điểm), Kon Tum (4 điểm).



Bên cạnh bảng C, cũng trong chiều 1-8, lượt trận cuối cùng vòng loại các bảng A, D, E cũng đã khép lại. Riêng bảng B diễn ra tại TP. Huế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 2 vòng đấu cuối phải tạm hoãn.

Đến nay, Ban tổ chức đã xác định được 7/8 đội bóng giành quyền góp mặt tại vòng chung kết gồm: PVF (nhất bảng A), Sông Lam Nghệ An (bảng B), HAGL (nhất bảng C), Sài Gòn (nhất bảng D), Đồng Tháp (nhất bảng E), Phú Yên, Học viện Nutifood. Suất còn lại sẽ được quyết định sau khi kết thúc vòng loại bảng B.



MINH VỸ