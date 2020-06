U19 HA.GL1 gặp lại U19 PVF trong trận chung kết

(GLO)- Cùng giành chiến thắng ở vòng bán kết, U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 (HA.GL1) và chủ nhà U19 PVF gặp lại nhau trong trận chung kết Giải U19 Quốc gia 2020.

Chiều 26-6, trên sân đấu chính của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF ở tỉnh Hưng Yên, đã diễn ra 2 trận bán kết Giải U19 Quốc gia 2020 giữa HA.GL1 gặp Sông Lam Nghệ An và PVF gặp Công an nhân dân.

Cầu thủ U19 HA.GL1 vui mừng giành vé vào chơi trận chung kết. Ảnh: Khả Hòa

Ở trận bán kết 1, bóng lăn lúc 16 giờ, thầy trò huấn luyện viên người Pháp Guillaume Graechen của U19 HA.GL1 đã có trận trên cơ để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1. Ngay ở phút thứ 3, từ pha đột phá táo bạo của Nguyễn Nhĩ Khang đã mang về cho đội bóng trẻ Phố núi quả phạt đền. Từ chấm 11m, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã dứt điểm thành công, ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho HA.GL1.

Đến phút 24, xuất phát từ cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa của đồng đội, trong khi các hậu vệ Sông Lam Nghệ An phá bóng không chính xác, tạo điều kiện cho Nguyễn Thái Quốc Cường đệm lòng cận thành, ghi bàn thắng giúp HA.GL1 nhân đôi cách biệt.

Đến phút 83, từ tình huống chọn điểm rơi không chính xác của thủ môn bên phía HA.GL1 vô tình tạo điều kiện cho Hồ Văn Cường ghi bàn thắng danh dự cho đội bóng áo vàng của xứ Nghệ. Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1, thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen đoạt chiếc vé đầu tiên có mặt trong trận chung kết.

Trận bán kết còn lại diễn ra liền sau đó, PVF đã không mấy khó khăn để vượt qua Công an nhân dân với tỉ số 2-0. Trung vệ Trịnh Quang Trường và tiền đạo Võ Nguyễn Hoàng là người lập công cho đội chủ nhà PVF. Sau khi dừng bước ở vòng bán kết, Sông Lam Nghệ An và Công an nhân dân nhận giải đồng hạng ba.

Như vậy, trận chung kết Giải U19 Quốc gia năm nay là cuộc tái đấu giữa HA.GL1 gặp PVF diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 28-6. Ở trận mở màn bảng A vào ngày 20-6 vừa qua, 2 đội bóng này hòa nhau với tỉ số 0-0.