U19 HA.GL 1 sớm vào vòng chung kết sau trận thắng U19 Đak Lak tỉ số 5-0

(GLO)- Chiều 9-6, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ Bóng đá HA.GL diễn ra 2 cặp đấu ở lượt trận áp chót của vòng loại bảng C, Giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2020.

Trên sân Hàm Rồng 4, U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 (HA.GL1) do huấn luyện viên người Pháp Guillaume Graechen dẫn dắt đã giành chiến thắng “5 sao” trước U19 Đak Lak. Các cầu thủ ghi bàn thắng cho đội chủ nhà là tiền đạo Nguyễn Duy Tâm lập cú hat-trick, 2 pha lập công còn lại là của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ Phan Nhật Thanh Long.

Cầu thủ đội U19 HA.GL 1 vui mừng sớm đoạt vé tham dự vòng chung kết. Ảnh: Minh Vỹ

Cùng thời điểm này, trận đấu còn lại diễn ra trên sân Hàm Rồng 5, U19 Công an nhân dân “dội cơn mưa gôn”, vượt qua U19 Phú Yên với tỉ số 7-1. Những cái tên ghi bàn cho đội U19 Công an nhân dân, gồm: Đỗ Ngọc Trọng (cú đúp), Nguyễn Chính Đăng (cú đúp), Bùi Anh Đức, Bùi Xuân Thịnh, Trần Ngọc Khánh. Trong khi đó, Nguyễn Văn Bằng ghi bàn thắng danh dự cho U19 Phú Yên.

Với kết quả này, xếp hạng tạm thời của bảng C hiện tại như sau: U19 HA.GL 1 (19 điểm), U19 Công an nhân dân (16 điểm), U19 Phú Yên (8 điểm), U19 Đak Lak (4 điểm), U19 Bình Định (4 điểm).

Mặc dù vòng loại Giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia năm nay vẫn còn 1 lượt trận chưa thi đấu, nhưng U19 HA.GL1 đã chính thức đoạt vé đứng đầu bảng C để tham dự vòng chung kết sớm trước 1 lượt trận. Bởi lẽ, ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 11-6 tới đây, nếu U19 HA.GL 1 bất ngờ để thua trước U19 Bình Định, đồng thời U19 Công an nhân dân vượt qua U19 Đak Lak với bất cứ tỉ số nào. Lúc đó, U19 HA.GL 1 cùng có 19 điểm như đội bóng trẻ mang sắc phục ngành Công an, nhưng U19 HA.GL1 vẫn đứng đầu bảng đấu này nhờ vào kết quả đối đầu trực tiếp. Trong trận lượt đi, 2 đội hòa nhau với tỉ số 0-0, ở lượt về, thầy trò huấn luyện viên người Pháp Guillaume Graechen thắng đối thủ này 1-0.