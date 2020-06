Nét mới tại Giải Billiards carom các câu lạc bộ TP. Pleiku năm 2020

(GLO)- Diễn ra từ ngày 6 đến 8-6, Giải Billiards carom các câu lạc bộ TP. Pleiku năm 2020 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức được đánh giá khá thành công về mặt chuyên môn. Giải lần này, Ban tổ chức đã đưa ra điều lệ thi đấu khác hơn so với mọi năm và có số lượng vận động viên tham gia thi đấu tăng gần gấp đôi so với năm 2019.

Tham gia giải có 68 cơ thủ đến từ 9 câu lạc bộ: Hồng Phúc, Thế Giới, Đak Pơ, Kbang, Thảo Nguyên, Vũ Hoàng, An Khê, Vũ La Sơn và King Pro. Các cơ thủ thi đấu ở 2 nội dung carom 3 băng và carom 1 băng. Ở nội dung carom 1 băng, các cơ thủ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua (vòng loại thi đấu 80 điểm/25 lượt cơ, chung kết 100 điểm đồng lượt cơ). Ở nội dung carom 3 băng, vòng loại các vận động viên thi đấu 25 điểm/35 lượt cơ, tứ kết 30 điểm/40 lượt cơ, bán kết và chung kết 30 điểm đồng lượt cơ.

Các cơ thủ thi đấu tại giải. Ảnh: Hà Phương

Theo Ban tổ chức, mặc dù thời gian vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng diễn biến rất phức tạp, làm ảnh hưởng phần nào vấn đề tập luyện của các vận động viên. Nhưng tại giải lần này, vận động viên tham gia thi đấu tăng rất nhiều và cũng có sự tham gia của các câu lạc bộ tuyến huyện như: Nguyễn Đình Thành (CLB Đak Pơ), Hồ Trung Sơn (CLB Kbang), Lê Đức Nghĩa (CLB An Khê)... Cũng tại giải lần này, Ban tổ chức đưa ra điều lệ thi đấu khác với mọi năm là thời gian để các cơ thủ đi các lượt cơ chỉ còn 30 giây chứ không như mọi năm là 40 giây phần nào gây “khó” cho các cơ thủ nhưng cũng giúp các cơ thủ thi đấu quyết tâm hơn.

Tham gia thi đấu tại giải, trong khi các tay cơ kỳ cựu muốn khẳng định vị thế vốn có của mình thì các gương mặt mới lại thi đấu với quyết tâm rất cao. Chính vì vậy, các trận đấu đều diễn ra hết sức kịch tính với những cuộc so kè sát sạt về điểm số. Trong các trận đấu gay cấn ấy, bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến các tay cơ phải trả giá bằng thất bại. Điển hình như ở nội dung carom 1 băng, cơ thủ Trần Viết Trung Nguyên (câu lạc bộ King Pro) đã thi đấu rất xuất sắc, vượt qua hàng loạt cơ thủ để có mặt ở trận chung kết gặp cơ thủ Lưu Quang Chương (câu lạc bộ Thế Giới). Trong trận đấu này, Lưu Quang Chương là cơ thủ có sự khởi đầu rất tốt khi liên tục ghi điểm để vượt lên dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên, với bản lĩnh thi đấu dày dạn cùng lối đánh kiên quyết, chắc chắn, Trần Viết Trung Nguyên đã vượt lên để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 100-96.

Ở trận chung kết nội dung carom 3 băng, cả 2 cơ thủ đều đến từ câu lạc bộ King Pro. Dù không giành được tấm huy chương vàng trước cơ thủ Bùi Xuân Lâm, nhưng Trần Viết Trung Nguyên cũng thi đấu rất xuất sắc và giành huy chương bạc ở nội dung này. Cơ thủ Trần Viết Trung Nguyên bộc bạch: “Tôi và Bùi Xuân Lâm cùng chung câu lạc bộ và thường xuyên thi đấu với nhau, nên cả hai chúng tôi đều rất hiểu nhau. Ở trận chung kết này, Xuân Lâm đã có những lượt cơ bức phá ngoạn mục và ghi được nhiều điểm nên anh xứng đáng giành chiến thắng”. Chung cuộc Giải Billiards carom các câu lạc bộ TP. Pleiku năm 2020, cả 2 nội dung carom 1 băng và 3 băng thì phần thưởng cao nhất là cả 2 chiếc huy chương vàng đều thuộc về 2 cơ thủ của câu lạc bộ King Pro.

Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các cơ thủ có thành tích xuất sắc ở nội dung carom 3 băng. Ảnh: Hà Phương

Nhận định về chất lượng chuyên môn của giải lần này, ông Nguyễn Thanh Bình-Chủ nhiệm câu lạc bộ Billiards Thế Giới, cho biết: Ngoài những tay cơ hàng đầu của TP. Pleiku, giải lần này còn có sự tham gia của các tay cơ đến từ câu lạc bộ tuyến huyện và chất lượng các trận thi đấu diễn ra cao hơn hẳn so với năm trước. Các cơ thủ thi đấu rất quyết tâm, thể hiện được khả năng của mình là điều rất đáng ghi nhận. Đáng mừng là trình độ của hầu hết cơ thủ không có sự chênh lệnh nhiều; nhiều tay cơ phong trào cũng dần tiếp cận trình độ của các cơ thủ trong đội tuyển thành phố. “Tôi mong rằng trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku tổ chức nhiều giải hơn để các vận động viên có dịp tham gia thi đấu nhiều hơn, các cơ thủ ngày càng chuyên nghiệp hơn, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào Billiards tỉnh nhà ngày càng phát triển”- ông Bình đề xuất.

Với lãnh đạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku, giải đấu năm nay rất bất ngờ là có sự tham gia đăng ký của rất nhiều vận động viên so với năm ngoái. Giải lần này rất thành công về chuyên môn với nhiều trận đấu gay cấn và hấp dẫn. Đặc biệt, giải đấu đã giới thiệu được nhiều gương mặt mới có trình độ xuất sắc. Dự kiến, một vài cơ thủ trong số này sẽ được chọn để tham dự Giải Vô địch Billiards carom toàn tỉnh sắp tới.