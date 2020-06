Gia Lai đoạt 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Vovinam toàn quốc 2020

(GLO)-1 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ) là thành tích mà thể thao Gia Lai giành được tại Giải Vô địch các đội mạnh vovinam toàn quốc lần thứ XI năm 2020. Giải đấu này diễn ra tại tỉnh Yên Bái từ ngày 20 đến 29-6.

Đoàn VĐV Gia Lai tại Giải Vô địch các đội mạnh vovinam toàn quốc lần thứ XI năm 2020. Ảnh: Thiên Bình

Giải năm nay có sự tham gia của gần 300 vận động viên (VĐV) đến từ 30 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở 48 bộ huy chương, gồm 26 hạng cân thi đấu đối kháng và 22 nội dung biểu diễn quyền thuật.

Đội tuyển vovinam Gia Lai cử 7 VĐV thi đấu tại giải lần này, kết quả, ở hạng cân 45kg nam, võ sĩ Thái Quốc Tấn giành được tấm HCB, còn võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh giành tấm HCĐ ở hạng cân 70kg nữ.

Giải Vô địch các đội mạnh vovinam toàn quốc lần thứ XI năm 2020, do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Vovinam Việt Nam cùng tổ chức. Giải năm nay có chất lượng vượt trội so với trước đây, vì hầu hết các địa phương trong cả nước đều tập trung đầu tư các VĐV trọng điểm nhằm hướng tới SEA Games 31 vào năm 2021 do Việt Nam đăng cai. Lúc đó, vovinam là một trong những môn thi đấu chính thức của Đại hội sau 6 năm vắng mặt.