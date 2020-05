CLB Xe đạp Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn thăm di tích lịch sử chiến thắng Plei Me

(GLO)- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), ngày 30-4, Câu lạc bộ xe đạp Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn thăm di tích lịch sử chiến thắng Plei Me (xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Điểm xuất phát tại đầu đường Trường Chinh (đối diện tòa nhà Đức Long, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), điểm đến là Di tích lịch sử chiến thắng Plei Me. Tại đây, đoàn đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Hành trình về di tích lịch sử chiến thắng Plei Me của đoàn. Ảnh: Hà Phương

Theo sử liệu, Chiến dịch Plei Me diễn ra trong khoảng không gian trải rộng từ Bàu Cạn-Plei Me-Ia Drăng-Đức Cơ. Sau 30 ngày đêm tấn công quyết liệt (từ ngày 19-10 đến 19-11-1965), chỉ với trang bị vũ khí thô sơ nhưng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, bộ đội chủ lực Tây Nguyên đã cùng với quân và dân Gia Lai trực tiếp là huyện 5 (nay là huyện Chư Prông) đã tiêu diệt một lực lượng lớn gồm 2 lữ đoàn thuộc Sư đoàn Kỵ binh Không vận số 1, 1 chiến đoàn dù, 1 chiến đoàn thiết giáp Quân đội Sài Gòn và 1 trung đoàn Quân đội Nam Triều Tiên với vũ khí trang bị hiện đại. Chiến dịch Plei Me kết thúc thắng lợi, quân và dân ta đã tiêu diệt 1.700 tên Mỹ và 1.274 tên ngụy, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 59 máy bay lên thẳng… Ghi nhận giá trị lịch sử của nơi diễn ra Chiến thắng Plei Me, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia cho địa điểm Chiến thắng Plei Me.

Các thành viên CLB xe đạp Gia Lai tại di tích lịch sử chiến thắng Plei Me. Ảnh: Hà Phương

Cuộc hành trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, khắc ghi trong mỗi thành viên câu lạc bộ truyền thống lịch sử hào hùng, những tấm gương anh dũng hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, những địa danh sẽ mãi khắc ghi vào trang vàng lịch sử dân tộc để thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi về sau luôn luôn ghi nhớ, giữ gìn.