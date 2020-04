Đinh Hoàng Max: "Tỷ phú khu ổ chuột" và kẻ bỏ rơi vợ cùng 3 con

Mối tình đẹp giữa Đinh Hoàng Max và Nguyễn Thị Như Mai có một đoạn kết buồn, khi cầu thủ nhập tịch này không còn ở với vợ và ba đứa con thơ.

Chuyện tình đẹp giữa cầu thủ người Nigeria Đinh Hoàng Max và Nguyễn Thị Như Mai tưởng như sẽ mãi đẹp lung linh, nhưng ít ai ngờ họ đã đường ai nấy kể từ năm 2015. Giờ đây, Như Mai một mình nuôi 3 con nhỏ…

Đổi đời nhờ đá bóng ở Việt Nam

Trong giới cầu thủ, Đinh Hoàng Max không còn là cái tên xa lạ. Đinh Hoàng Max tên thật là Maxwell Eyerakpo, anh sinh ngày 6/6/1986 tại một vùng quê nghèo của đất nước Nigeria. Khi còn ở châu Phi, Maxwell phải bỏ học, vất vả kiếm sống trong một gia đình có đông con. Thế nhưng, nhờ có tài năng đá bóng, Maxwell đã được để ý.

Đinh Hoàng Max và Như Mai thời còn mặn nồng.

Năm 2003 Maxwell Eyerakpo có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên cùng CLB Calabar Rovers (giải hạng hai Nigeria). Nhưng chỉ thi đấu một thời gian ngắn, trong cơn khủng hoảng, Calabar Rovers bên bờ giải thể, Maxwell được Union Bank FC chiêu mộ. Tuy nhiên, ở đội bóng này, cầu thủ sinh năm 1986 cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, tiếp tục phải ngồi dự bị.

Cầu thủ người Nigeria sang Việt Nam từ năm 2005 với giấc mơ kiếm thật nhiều tiền để nuôi gia đình ở quê nhà. Đinh Hoàng Max đã gặp may mắn bởi chỉ sau vài năm thi đấu tại V.League, anh trở thành cầu thủ có số má, được chuyển nhượng với những khoản lót tay hậu hĩnh. Trong suốt hơn 15 năm tại Việt Nam, Hoàng Max đã thi đấu cho rất nhiều đội bóng tại V.League như Đồng Tháp, V.Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành, An Giang, Than Quảng Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ và B.Bình Dương. Đặc biệt, năm 2009, cầu thủ người Nigeria đã được HLV Henrique Calisto gọi vào ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB Olympiakos của Hy Lạp tại SVĐ QG Mỹ Đình. Hơn 15 năm ở Việt Nam, Đinh Hoàng Max đã đổi đời thực sự và anh cũng từng muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất này, khi quyết định lấy vợ và xin nhập tịch.

Mối tình đẹp của chàng cầu thủ châu Phi

Đinh Hoàng Max quen Nguyễn Thị Như Mai trong một lần đi bar. Ngay lập tức chàng trai người châu Phi và cô gái Việt như bị sét đánh. Họ làm quen với nhau và nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết.

Một gia đình tưởng như hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng giờ thì đường ai nấy đi.

“Maxwell tuy không đẹp trai, song lại rất đàn ông. Ngay từ cái nhìn đầu, tôi đã có thiện cảm", Như Mai kể lại. Mối tình của Max và Mai trải qua nhiều sóng gió. Đinh Hoàng Max khi đó có số má ở V.League, đã bị các đồng đội can ngăn vì cho rằng có nhiều cô gái xứng đáng hơn. Trong khi đó gia đình Như Mai cũng phản đối vì chẳng hiểu Đinh Hoàng Max yêu thật lòng không, chưa kể cầu thủ này ở tận Nigeria, chuyện cưới xin sẽ rất rắc rối.

Thế rồi họ cứ đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Hai người đã có ba con gồm hai trai (tên tiếng Việt là Phương Nam, Việt Nam), một gái (Mai Trâm). Gia đình nhỏ của Max sống ở TP.HCM, thu nhập của cầu thủ người Nigeria đủ sức lo cho gia đình. Trong suốt một thời gian dài, chuyện tình cảm giữa Max và Như Mai giống như một câu chuyện cổ tích, được báo chí khai thác. Đặc biệt, trong những dịp lễ, Tết, Đinh Hoàng Max luôn thể hiện mình là một chàng rể đảm đang, hiếu thảo với bố mẹ vợ.

Cuộc tình của họ tưởng như đẹp vĩnh cửu, nhưng ít ai ngờ nó đã tan vỡ một cách khó tin.

Ba đứa con bơ vơ không bố

Kể từ năm 2015, Như Mai cho biết cô không biết Đinh Hoàng Max đi đâu, làm gì và đau đớn nhất là cầu thủ này không một lần về nhà với vợ con. Vốn là người sống thoáng, chấp nhận yêu cầu thủ là đối mặt với nhiều sóng gió, thử thách, nhưng Mai không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như này.

Thời điểm ấy, cô và 3 đứa con nhỏ không nhà không cửa, phải ở nhờ nhà dì ruột. Như Mai hàng phải phải đi làm kiếm từng đồng nuôi con. Nhiều người thắc mắc là tại sao cô lại phải khổ như vậy khi lương của Đinh Hoàng Max không hề thấp. Đáp lại từ người phụ nữ này chỉ là ánh mắt buồn rười rượi.

Như Mai phải một mình nuôi nấng 3 đứa con.

“Tôi chưa bao giờ nhận được tiền của Max. Toàn bộ số tiền Max đều gửi hết về Nigeria. Bao năm qua tôi phải ở thuê, còn giờ thì phải ở nhờ nhà người thân”, Như Mai chia sẻ trong nước mắt khi từng phải bán cả xe máy, vay mượn khắp nơi để chữa trị chấn thương cho Đinh Hoàng Max.

“Tức nước vỡ bờ”, đến một ngày Mai đã phải lên tiếng tố cáo người đàn ông mà chị dâng hiến cả thanh xuân, sống bạc bẽo với chính 3 giọt máu của mình.

Chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người bỗng dưng dậy sóng. Đinh Hoàng Max vẫn lẩn tránh mọi thứ. Điều mà anh làm được, đó là nhờ người đại diện của mình lên tiếng thanh minh bởi, vì, thì, là, mà… chuyện “bóng chim tăm cá” với vợ con. Chẳng ai biết, Max có quay đầu, có sống trách nhiệm với những đứa con của mình hay không? Chỉ biết, cầu thủ gốc Nigeria này vẫn vui vẻ trong những hộp đêm, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Đinh Hoàng Max mang toàn bộ tiền bạc kiếm được từ Việt Nam về quê nhà Nigeria xây nhà, sắm xe.

Khép lại cuộc phưu lưu

Cuộc phiêu lưu đến Việt Nam đã giúp Maxwell đổi đời. Được nhập tịch, thi đấu như một nội binh càng giúp cho anh kiếm bộn tiền từ những lần đổi CLB. Anh xây biệt thự, sắm xế hộp ở Nigeria, mỗi lần trở về lại như một gã trai thượng lưu, xài tiền không phải nghĩ. Gần 15 năm gắn bó với mảnh đất hình chữ S, Đinh Hoàng Max đã được thừa nhận như một ngoại binh rất “quái”, nhờ học rất nhanh những thói hư thật xấu của các đồng nghiệp. Cho nên, không ít lần, Max bị kỷ luật bởi cái thói đỏng đảnh cả trong và ngoài sân cỏ.

Cuối mùa giải 2019, B.BD từ chối tái ký hợp đồng với Max. Sau đó nữa, tiền vệ này cũng bị Sài Gòn FC nói “không”, vì không đáp ứng được chuyên môn.

Bây giờ, người ta chẳng biết Đinh Hoàng Max đi đâu và làm gì. Mới đây những người bạn Phi châu của anh nói rằng, có khi “tỷ phú khu ổ chuột” đã về quê để an hưởng cuộc sống phú quý như tính cách của mình. Nếu vậy, cũng chẳng biết Max có buồn và nhớ Việt Nam, nhớ những đứa con và một người bạn đời tần tảo ngày nào hay không?!

Theo nhiều nguồn tin, Đinh Hoàng Max đã âm thầm về Nigeria để hưởng thụ cuộc sống.

Nước mắt Phương Nam “Con chưa được gặp ba 2 năm rồi. Lần cuối còn gặp được ba là ở sân bóng Sài Gòn. Sáng con đi học lúc 6 giờ sáng và chiều khi con về thì mẹ lại đi làm rồi vì mẹ làm ca đêm. Buổi tối con ngủ một mình thôi. Con cũng ước ba mẹ ở nhà ngủ với con vì con ngủ một mình buồn lắm. Con rất ngưỡng mộ ba. Con mong sau này cũng sẽ là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và là một ngôi sao như ba vậy đó!”, nước mắt lưng tròng, cậu bé mang hai dòng máu Á - Phi, nói trong một chương truyền hình thực tế có tên “Cầu thủ nhí 2018”. Trường quay như lắng lại, HLV và rất nhiều khán giả ngồi phía dưới nước mắt cứ thế lăn trên gò má vì xúc động. Cậu bé ấy có tên là Nguyễn Phương Nam, con trai của tiền vệ nhập tịch Đinh Hoàng Max, bấy giờ đang khoác B.BD. Tuy đã sớm phải rời chương trình trong nước mắt, nhưng Phương Nam đã hé lộ một nỗi buồn phải mang theo trong tâm hồn dù em chỉ mới 9 tuổi.