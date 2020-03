Vòng 2 - V-League: Vẫn không có khán giả

Tổ chức V-League 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến BTC giải căng thẳng, tuy nhiên, chắc chắn sẽ phải dồn lịch thi đấu trong thời điểm các trận đấu của tuyển Việt Nam bị hoãn

Sau vòng khai mạc thi đấu không khán giả, chiều 13-3 sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai V-League 2020 giữa CLB Hải Phòng gặp Quảng Nam vào lúc 17 giờ (BĐTV trực tiếp). Theo quy định của BTC, vòng 2 sẽ tiếp tục thi đấu không khán giả do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Sân Lạch Tray nổi tiếng về độ cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng, chính vì vậy mà việc thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn phải thi đấu không có CĐV là một thiệt thòi không nhỏ, nhất là hiệu ứng từ chiến thắng 1-0 ngay trên sân Thanh Hóa ở trận khai mạc đang tạo nên khí thế rất lớn cho các cầu thủ Hải Phòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường, không chỉ BTC sân Lạch Tray mà ngay cả những người làm bóng đá trên cả nước cũng căng thẳng, lúc nào cũng trong tình trạng phải sẵn sàng ứng biến đối với tình hình để ngăn ngừa rủi ro cho cộng đồng.

Quảng Nam sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn trên sân Hải PhòngẢnh: Anh Khoa

Mới ở trận khai mạc, ngay trên sân Thanh Hóa, BTC địa phương đã quyết định không cho một nhân vật có tiếng vào sân. Lý do là vì ông này không thực hiện yêu cầu điền tờ khai về sức khỏe. Có thể nói, BTC sân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được giao, bảo đảm an toàn tối đa, đúng quy định của giải. "An nguy của cộng đồng là tối thượng. Bóng đá Việt Nam đã thực hiện đầy đủ những khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Từ khử khuẩn khán đài, phòng chức năng đến việc thay đổi thủ tục khai mạc các trận đấu đều nhằm bảo đảm an toàn cho các đội bóng và những người làm nhiệm vụ ở trận đấu. Tất cả đều xác định, không một khâu nào, một khoảnh khắc nào được phép chủ quan cũng như có những ngoại lệ trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch" - một đại diện của VPF nói.

Lúc này, chưa phải lúc để thống kê thiệt hại kinh tế từ việc các khán đài ở V-League không có khán giả. Tuy nhiên, việc bảo đảm sức khỏe cộng đồng là điều mà BTC V-League đặt lên ưu tiên hàng đầu nên các thành viên tham gia cuộc chơi đều chấp nhận. Cầu thủ Trần Minh Vương của HAGL nhìn nhận: "Thi đấu trên sân không có khán giả mất đi 50% cảm hứng chơi bóng của cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, sẽ thật nguy hại nếu mở cửa sân. Bây giờ, sân cỏ thế giới đã có những đội bóng, cầu thủ bị cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19. Ai có thể bảo đảm các khán đài cuồn cuộn khán giả không phải là nguồn lây nhiễm chính, tạo nên hệ lụy khôn lường đến với cộng đồng".

Căn cứ vào việc tuyển Việt Nam sẽ hoãn tập trung chuẩn bị cho trận gặp Malaysia cuối tháng 3, đồng thời thầy trò HLV Park Hang-seo đã hủy trận giao hữu với Kyrgyzstan, BTC V-League tính toán dồn lịch lên trám vào khoảng trống cuối tháng 3. Cụ thể, dự kiến sau vòng 2 cuối tuần này, VPF sẽ căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 để ra quyết định đẩy lịch thi đấu vòng 4 từ ngày 10-4 lên ngày 27-3 và cứ thế, các vòng đấu sau đó sẽ được đẩy lên đá sớm hơn.