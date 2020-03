Thủ môn U23 Việt Nam bị kỷ luật vì tiêu cực

Thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam Y Êli NiÊ đã nhận án kỷ luật liên quan đến những tiêu cực tại giải U19 Quốc gia 2020.

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ban hành nhiều quyết định kỷ luật liên quan đến tiêu cực do có biểu hiện nhường điểm trong trận đấu giữa U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại vòng loại U19 quốc gia 2020. Theo đó, Ban kỷ luật đã hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định, đồng thời phạt U19 Bình Định 25 triệu đồng.

Huấn luyện viên Cao Văn Dũng của U19 Bình Định bị đình chỉ 2 trận và phạt 5 triệu đồng do "thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu".

Thủ thành Y Êli NiÊ từng khoác áo U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Ảnh: TL

Cầu thủ Đào Gia Bảo của U19 Bình Định bị treo giò hết giải do "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng". Có 3 cầu thủ khác của U19 Bình Định bị treo giò 4 trận và phạt 5 triệu đồng với lý do tương tự là Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái và Nguyễn Thế Thịnh.

Trường hợp đáng chú ý là thủ thành Y Êli NiÊ của U19 Đắk Lắk bị treo giò 2 trận và phạt 5 triệu đồng. Đây là thủ môn từng được khoác áo U19 Việt Nam và U22 Việt Nam. Mới đây, Y Êli NiÊ cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội hình U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

Tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Y Êli NiÊ cũng góp mặt trong danh sách chính thức. Đây là điều rất đáng tiếc đối với thủ thành U23 Việt Nam.

Ở mùa giải năm ngoái, VFF đã thông báo phản ánh và cảnh báo về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên trong thời gian cuối trận đấu gặp đội U19 Hà Nội ở giải U19 Quốc gia 2019.

Cụ thể, từ một tình huống không mấy nguy hiểm bóng tìm đến chân cầu thủ Hà Nội và chỉ việc đưa vào lưới trống. Và điều khiến ban tổ chức "nghi ngờ" ở đây là phần thời gian còn lại của trận đấu, U19 Phú Yên chủ động không lên tấn công tìm kiếm bàn thắng mà chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà.

Bởi cách chơi như thể muốn thua 0-1 và những thông tin cảnh báo cùng dữ liệu được cung cấp, ban tổ chức đặt ra nghi ngờ có vấn đề trong cách chơi của U19 Phú Yên.