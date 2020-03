Thắng Portsmouth 2-0, Arsenal giành vé vào tứ kết cúp FA

Rạng sáng 3-3, Arsenal đã có được chiến thắng 2-0 trước Portsmouth trên sân khách Fratton Park ở vòng 5 cúp FA. Với chiến thắng này Arsenal đã giành vé góp mặt ở vòng tứ kết.

Arsenal với niềm vui giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước Portsmouth - Ảnh: Daily Mail

Trong quá khứ, Portsmouth từng là "đối thủ khó chơi" cho bất cứ đội bóng nào ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Nhưng do khủng hoảng tài chính, Portsmout đã rớt hạng 3 lần trong 4 mùa giải.

Ở vòng 5 cúp FA, Portsmouth là đội đang chơi ở giải thấp nhất trong số các đội có mặt (Portsmouth đang chơi ở League One tương đương với giải hạng 3 của Anh). Do đó, dù có ưu thế sân nhà nhưng Portsmouth vẫn "yếu thế" hơn so với Arsenal.

Theo thống kê ở trận đấu này, Portsmouth chỉ có 26% thời gian kiểm soát bóng so với 74% của Arsenal. Nhưng với lối đá phòng ngự khó chịu, Portsmouth đã gần như vô hiệu hóa hoàn toàn các tình huống tấn công của đội khách.

Phải đến phút 45, Arsenal mới có được bàn mở tỉ số do công của hậu vệ cánh phải Sokratis Papastathopoulos. Bắt nguồn từ quả tạt rất chuẩn bên cánh phải của Reiss Nelson, Sokratis Papastathopoulos đã dứt điểm gọn hạ gục thủ môn Alex Bass (Portsmouth).

Những phút tiếp theo Portsmouth vùng lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng vô vọng và họ để thua thêm một bàn nữa ở phút 51.

Ở bàn thắng này, Cũng từ một tình huống tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo Edward Nketiah đã thoát xuống và khống chế rất tốt để dứt điểm từ góc hẹp đánh bại thủ môn Alex Bass để nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal.

Đánh bại Portsmouth, Arsenal đã giành quyền góp mặt ở tứ kết và tiếp tục nuôi hi vọng tìm kiếm danh hiệu duy nhất ở mùa giải này.