Ra ngõ gặp núi

(GLO)- Vào lúc 17 giờ chiều nay (6-3), trên Sân vận động Pleiku sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng đấu đầu tiên V.League 2020 giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và đội khách Than Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trận đấu này sẽ không mở cửa đón khán giả vào sân, người hâm mộ có thể theo dõi qua kênh VTV5, VTV6 hoặc Thể thao TV của Đài Truyền hình Việt Nam.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, chiều 4-3, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của đội Than Quảng Ninh đã có buổi tập làm quen với thời tiết tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Trao đổi với P.V sau khi buổi tập này kết thúc, ông Hùng cho biết: “Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả các trận đấu ở vòng 1 đều diễn ra trên sân không có khán giả. Bởi vậy, chuyến lên làm khách trên sân Pleiku lần này có thể coi phần nào mang lại lợi thế cho đội bóng chúng tôi. Do đó, mục tiêu mà Than Quảng Ninh đề ra là phấn đấu có được ít nhất 1 điểm trong trận đấu này”.

Vậy đâu là căn cứ để đội khách đề ra mục tiêu trên? Đầu tiên, mặc dù được chơi trên sân Pleiku, nhưng vì không cho khán giả vào xem nên đội chủ nhà HAGL đánh mất lợi thế không hề nhỏ về bầu không khí cuồng nhiệt và sự tiếp sức của “cầu thủ thứ 12” từ trên các mặt khán đài. Tiếp theo, trong 2 trận đấu gần đây nhất, HAGL đã bị Than Quảng Ninh chia điểm sau trận hòa 2-2 ở Giải tập huấn SHB Đà Nẵng vào cuối năm 2019. Không lâu sau đó, vào đầu năm nay, khi 2 đội tái ngộ ở Giải tập huấn Viettel, “Than” đã thắng “Gỗ” với tỷ số 3-1.

Các cầu thủ HAGL (áo xanh) tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp Than Quảng Ninh. Ảnh: H.T

Nếu đội khách muốn có được ít nhất 1 điểm từ trận đấu này thì đội chủ nhà lại suy nghĩ khác. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL chia sẻ: “Than Quảng Ninh là một tập thể đồng đều, thành tích của đội bóng này trong thời gian qua tương đối ổn định. Gặp Than Quảng Ninh ở trong ngày khai mạc sẽ là thách thức không hề nhỏ đối với chúng tôi. Tuy nhiên, thời gian qua, toàn đội đã được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi vậy, mục tiêu mà HAGL đề ra trong trận đấu này là giành được 3 điểm trọn vẹn”.

Phát biểu trên của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn là hoàn toàn có cơ sở. Vì trong 7 lần đối đầu với nhau gần đây nhất ở các giải đấu chính thức, HAGL giành chiến thắng tới 4 trận. Mặt khác, sân Pleiku luôn được coi là hiểm địa, nơi “đi dễ khó về” đối với đội khách. Thống kê cho thấy, trong 7 trận gần nhất lên làm khách tại Phố núi (kể từ năm 2014 đến nay), Than Quảng Ninh chỉ duy nhất 1 lần giành được chiến thắng, còn lại là hòa hoặc thua, thậm chí thua đậm trước HAGL.

Tuy nhiên, vấn đề mà người hâm mộ HAGL lo lắng trước khi trận đấu này diễn ra là liệu tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh có kịp bình phục chấn thương để xung trận ngay từ đầu hay không? Khi chúng tôi chuyển câu hỏi này tới các thành viên Ban huấn luyện HAGL thì nhận được câu trả lời: “Khả năng ra sân của Tuấn Anh còn bỏ ngỏ”. Tương tự, khả năng ra sân thi đấu vào chiều nay của trung vệ Steven Đặng và A Hoàng cũng chưa chắc được đảm bảo. Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường và Hoàng Thanh Tùng không thể thi đấu vì chưa bình phục chấn thương.

Dù vậy, phần còn lại của HAGL có thể ra sân thi đấu trong trận tiếp Than Quảng Ninh vào chiều nay là rất đáng gờm. Người trấn giữ khung thành nhiều khả năng là Trần Bửu Ngọc. Hàng hậu vệ gồm: Văn Thanh, Hồng Duy, Trọng Sáng và Memovic. 5 tiền vệ có thể là: Kelly, Minh Vương, Văn Toàn, Việt Hưng và Ngọc Quang. Trong khi đó chân sút người Jamaica Chevaughn Walsh sẽ đá cao nhất trên hàng công.

Hoàng Anh Gia Lai và Than Quảng Ninh là 2 trong số những đội bóng có sự chuẩn bị tích cực và giàu tham vọng ở mùa giải năm nay. Gặp nhau ở ngay trận đầu tiên của mùa giải mới, dự báo, đây sẽ là trận đấu khó khăn cho cả hai.

Theo quy định của Ban tổ chức, tất cả 7 trận đấu của vòng 1 V.League 2020 đều diễn ra trên sân không có khán giả. Các thành phần được đến tham dự trận đấu bao gồm: đại diện lãnh đạo địa phương và ngành thể thao; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF, nhà tài trợ, Ban Điều hành giải, Ban tổ chức trận đấu, thành viên 2 câu lạc bộ tham dự trận đấu; cán bộ, nhân viên và các lực lượng phục vụ trực tiếp trên sân; phóng viên, báo chí, truyền thông. Trước khi vào sân, tất cả các thành viên đều phải nộp bản kê khai, trả lời một số câu hỏi sàng lọc về nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.