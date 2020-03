Hà Đức Chinh không bệnh nặng

Sau khi HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ về bệnh tình của tiền đạo Hà Đức Chinh, ngày 17-3, tuyển thủ này đã xuất viện và trấn an dư luận về nguy cơ phải giải nghệ sớm.

Sau trận thua 1-4 của CLB SHB Đà Nẵng trước Sài Gòn FC ở vòng 2 V-League 2020, HLV Lê Huỳnh Đức đã có tiết lộ gây sốc khi cho biết tiền đạo Hà Đức Chinh bị viêm gan siêu vi B ở mức độ nặng, chưa biết ngày trở lại thi đấu: "Đức Chinh đang điều trị bệnh viêm gan B. Bây giờ men gan cậu ấy cao ngất, tôi cũng không ngờ men gan của Đức Chinh lại cao đến như vậy. Bác sĩ cho biết nếu Đức Chinh tập luyện hay thi đấu ở thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cậu ấy. Vì thế, Đức Chinh được nghỉ ngơi để điều trị bệnh".

Theo ghi nhận, Hà Đức Chinh vẫn có mặt trên khán đài để cổ vũ đồng đội. Không có Hà Đức Chinh, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận Đà Nẵng rất yếu trên hàng công: "Đức Chinh là cầu thủ làm tường rất tốt, Đà Nẵng không có người nào đá được vị trí của Chinh để lại. Tôi đã thử nghiệm cầu thủ Nsiah đá vị trí trung phong cắm nhưng đây là thử nghiệm sai lầm vì Nsiah chỉ quen đá cánh. Không có Hà Đức Chinh buộc tôi phải xây dựng phương án khác cho Đà Nẵng trong thời gian tới" - nhà cầm quân 47 tuổi chia sẻ.

Hà Đức Chinh (bìa trái) đã trở lại tập nhẹ Ảnh: Đức Anh

Chiều 17-3, tiền đạo Hà Đức Chinh đã xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng, đồng thời đã có thể tập nhẹ trở lại cùng đồng đội. Tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết: "Thời gian qua, tôi bị viêm gan siêu vi B và men gan cao hơn nhiều so với mức cho phép, nên các bác sĩ đã yêu cầu tôi phải nhập viện điều trị và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nó không đến mức nghiêm trọng kiểu nếu tiếp tục thi đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng đâu. Trưa nay, sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng tôi đã được xuất viện".

"Các bác sĩ cho biết hiện sức khỏe tôi đã ổn và có thể tập nhẹ lại cùng đồng đội, nhưng chưa khẳng định thời gian có thể thi đấu trở lại. Có lẽ thời gian tới, sau khi tái khám và cảm thấy men gan ở mức cho phép ra sân thì sẽ được thi đấu trở lại. Tôi nghĩ cũng chỉ 2-3 tuần tập nhẹ là có thể thi đấu chứ không có việc tôi phải chia tay bóng đá vì căn bệnh này đâu" - Hà Đức Chinh nói thêm.

Tiền đạo tuyển Việt Nam đã phát hiện viêm gan siêu vi B và men gan cao từ lúc còn ở Trung tâm Đào tạo trẻ PVF, nhưng các bác sĩ cho biết vẫn ở mức cho phép và thi đấu bình thường. Đến khi về các CLB ở V-League như Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng và các đội tuyển quốc gia đều như thế. Chỉ mới đây, ngay trước thềm V-League 2020, lúc đi khám sức khỏe chuẩn bị cho mùa giải mới, các bác sĩ phát hiện men gan của Chinh cao quá mức cho phép, nên buộc phải điều trị. "Những ngày qua tôi rất cảm động khi nhận nhiều điện thoại và tin nhắn của người thân, bạn bè, các CĐV quan tâm về bệnh tình của mình. Mọi người yên tâm nhé, tôi vẫn ổn" - Hà Đức Chinh chia sẻ.