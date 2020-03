Giải U19 Quốc gia 2020 HAGL tham vọng đổi màu huy chương

(GLO)- Chiều nay (3-3), tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, lứa cầu thủ U19 của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ chính thức bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cúp vàng tại Giải U19 Quốc gia 2020.

Tham dự vòng loại Giải U19 Quốc gia năm nay có 26 đội bóng, được chia thành 5 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm (từ ngày 3 đến 26-3). Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức sẽ chọn 8 đội bóng có thành tích xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết (kể cả đội chủ nhà).

Đội hình các cầu thủ U19 HA.GL. Ảnh: M.V

Ở sân chơi U19, những năm gần đây, các đội tham gia tranh tài chỉ dừng lại ở con số 20. Tuy nhiên, năm nay lại tăng cao đột biến. Không khó để lý giải điều này, bởi mục tiêu mà bóng đá Việt Nam đề ra là phấn đấu góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026. Và lứa cầu thủ U19 hiện nay sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc biến ước mơ thành hiện thực. Trong số này không thể không nhắc tới lò đào tạo trẻ HAGL.

Với lực lượng cầu thủ dồi dào, lò đào tạo trẻ của đội bóng Phố núi chia thành 2 đội (U19 HAGL 1 và U19 HAGL 2) để thi đấu tại giải năm nay. Đội U19 HAGL 1 thực chất là dàn cầu thủ khóa 4 của Học viện HAGL JMG, do huấn luyện viên người Pháp Guillaume Graechen dẫn dắt. Đội bóng này là chủ nhà, sẽ thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng cùng với các đối thủ đến từ Đak Lak, Bình Định, Phú Yên và Công an nhân dân. Còn U19 HAGL 2 là các cầu thủ thuộc lò năng khiếu của chính câu lạc bộ này, do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đảm trách, sẽ thi đấu tại Trung tâm Thể thao Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) cùng với các đại diện đến từ Bình Phước, Lâm Đồng, Khánh Hòa và đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.

Cầu thủ đội U19 HAGL 2 (trái) gặp U19 Công an nhân dân. Ảnh: M.V

Theo lịch thi đấu vừa được Ban tổ chức công bố vào sáng 2-3, lượt trận đầu tiên ở bảng C sẽ có 2 trận đấu cùng diễn ra vào lúc 15 giờ tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, đó là trận Bình Định gặp Phú Yên và HAGL 1 tiếp đón Công an nhân dân. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, một thành viên trong Ban huấn luyện của U19 HAGL 1 tỏ rõ quyết tâm: “Cả đội bóng chúng tôi lẫn U19 Công an nhân dân không còn lạ gì nhau. Thời gian qua, 2 đội đã thi đấu giao hữu với nhau một số trận. Nhìn chung, U19 HAGL 1 giành chiến thắng nhiều hơn trước đội bạn. Tuy nhiên, khi bước vào một giải đấu chính thức thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dẫu sao đi nữa, mục tiêu mà chúng tôi đề ra là có được 3 điểm trong trận này”.

Trước đó, huấn luyện viên trưởng U19 HAGL 1 cho biết: “Cũng ở giải đấu này năm ngoái, đội bóng của chúng tôi đã giành huy chương bạc. Năm nay, được sự đầu tư mạnh tay của ông Đoàn Nguyên Đức, mục tiêu mà U19 HAGL 1 đề ra là phấn đấu giành được tấm huy chương vàng”.

Trong khi đó, ở lượt trận đầu tiên vòng loại Giải U19 Quốc gia 2020 (bảng D), các cầu thủ của đội U19 HAGL 2 được nghỉ thi đấu. Trao đổi với Báo Gia Lai, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh chia sẻ: “Đa số các cầu thủ của chúng tôi tham dự Giải U19 Quốc gia năm nay đang ở độ tuổi 17. Ở giải này, chỉ cần hơn kém nhau vài tuổi thì cả thể chất lẫn tư duy chơi bóng của các cầu thủ đã khác nhau khá xa. Tuy nhiên, mục tiêu mà U19 HAGL 2 nhắm tới là đoạt vé vào vòng chung kết”.