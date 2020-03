(GLO)- Sáng 16-3, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá 7 người Công an tỉnh Gia Lai năm 2020 giữa 2 đội bóng Công an huyện Phú Thiện và Khối An ninh nhân dân.

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ của Khối An ninh nhân dân đã sớm vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, Công an huyện Phú Thiện đã kịp có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Bước vào hiệp 2, đội bóng đến từ huyện Phú Thiện tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh của mình và đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho trận đấu để chính thức giành ngôi vô địch.

Công an huyện Phú Thiện đã xuất sắc lên ngôi. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó ở trận tranh hạng ba, Liên quân Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ và Trại tạm giam Công an tỉnh đã vượt qua Công an huyện Chư Pah để giành tấm huy chương đồng.

Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người Công an tỉnh năm 2020 có sự góp mặt của 8 đội bóng xuất sắc đã vượt qua vòng loại đến từ các Công an địa phương, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. 8 đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội có điểm số cao nhất mỗi bảng vào thi đấu trận bán kết. Sau Giải đấu này, Công an tỉnh sẽ tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc để thành lập đội tuyển tham dự Vòng chung kết toàn lực lượng Công an nhân dân môn bóng đá nam trong chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng dự kiến vào cuối tháng 4-2020.