Cầu lông: Nguyễn Thùy Linh qua mặt Vũ Thị Trang đoạt vé dự Olympic 2020

Cuộc đua giành tấm vé duy nhất đại diện cầu lông nữ Việt Nam dự Olympic 2020 xem như kết thúc sớm với phần thắng thuộc về tay vợt 23 tuổi Nguyễn Thùy Linh trong cuộc đua với đàn chị Vũ Thị Trang.

Nguyễn Thùy Linh lần đầu dự Olympic/ Độc Lập

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay, tay vợt nam số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cũng là ông xã của Vũ Thị Trang cho biết trước tình hình dịch bệnh covid-19, anh cùng vợ không tranh tài giải quốc tế nào từ nay đến Olympic 2020 tại Nhật Bản, vì thế tấm vé dự Olympic nội dung đơn nữ xem như về tay Nguyễn Thùy Linh.

Nữ tay vợt 28 tuổi Vũ Thị Trang thôi chạy đua tấm vé dự Olympic 2020/ Độc Lập

Không tham dự giải quốc tế để tích điểm đồng nghĩa với việc Vũ Thị Trang tự ‘bỏ cuộc’ trong cuộc đua giành vé dự Olympic với đàn em Nguyễn Thùy Linh. Trên bảng xếp hạng thế giới, Thùy Linh vừa qua mặt Vũ Thị Trang, tạo khoảng cách chỉ 711 điểm đồng thời nằm trong tốp các tay vợt đủ điều kiện tham dự Olympic. Cả hai tay vợt Việt Nam cạnh tranh quyết liệt trong gần 2 năm qua nhưng kết cuộc lại khá bất ngờ.

Nguyễn Thùy Linh qua mặt đàn chị Vũ Thị Trang, đoạt vé dự Olympic/ Độc Lập

Tuy nhiên Nguyễn Tiến Minh thừa nhận trong 2 năm qua, phong độ Vũ Thị Trang không tốt, nhiều giải tiến gần đến chiến thắng nhưng lại thua ngược. Với phong độ đó, Vũ Thị Trang không có gì phải tiếc khi không dự Olympic.

Nguyễn Tiến Minh có kỳ Olympic thứ 4 trong sự nghiệp/ Độc Lập

Ngày 26.4, Liên đoàn cầu lông thế giới mới chốt danh sách các tay vợt đủ điều kiện tham dự Olympic 2020. Tuy nhiên với số điểm và thứ hạng an toàn, Nguyễn Tiến Minh (đơn nam), Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ) đã cầm chắc trong tay suất tham sự. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Nguyễn Tiến Minh góp mặt ở Olympic trong khi Nguyễn Thùy Linh lần đầu góp mặt. Tuy vậy cơ hội cạnh tranh huy chương của 2 tay vợt Việt Nam không cao do vẫn còn khoảng cách trình độ so với các tay vợt hàng đầu thế giới.