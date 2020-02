Chuẩn bị gặp Úc, tuyển nữ Việt Nam rèn kỹ bài phòng ngự - phản công

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ tập luyện 2 buổi/ngày. Trong buổi tập chiều 25-2, HLV Mai Đức Chung dùng toàn bộ thời gian để tập phòng ngự - phản công.

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện chiều 25-2 - Ảnh: HỮU TẤN.

Sau một tuần tập thể lực, HLV Mai Đức Chung cho các nữ tuyển thủ tiếp cận nhiều hơn với chiến thuật, trong đó tập trung cho việc phòng ngự - phản công.

HLV 70 tuổi xác định tâm lý cho các học trò rằng rất khó đá đôi công với đối thủ mạnh là tuyển Úc ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. Do ngay cả phòng ngự tập trung cũng không thật an toàn nên ông kỳ vọng các chân sút trên hàng công tận dụng tốt các pha phản công để giảm tải áp lực cho hàng thủ và nuôi hi vọng tạo nên bất ngờ.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng áp dụng sơ đồ 3 trung vệ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sơ đồ 5-4-1 được xem là hợp lý trước một đối thủ mạnh nằm trong top 5 thế giới như tuyển nữ Úc.

Ngày 26-2 và 27-2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có liên tiếp hai trận giao hữu với các đội bóng nam để đánh giá lại quá trình tập luyện vừa qua.

Dự kiến, ngày 2-3, đội di chuyển sang Úc chuẩn bị cho trận lượt đi vào ngày 6-3. Và ngày 11-3, tuyển nữ VN sẽ đá trận lượt về với tuyển Úc trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Một số hình ảnh khác của tuyển nữ Việt Nam và HLV Park Hang Seo chiều 25-2:

HLV Park Hang Seo dắt chú chó cưng đi dạo quanh Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF - Ảnh: HỮU TẤN. Ông vui vẻ chào một số nhân viên quen thuộc tại trung tâm - Ảnh: HỮU TẤN.



Vừa dắt chó đi dạo, HLV Park Hang Seo thỉnh thoảng theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện. Ông hô "cố lên" cổ vũ các cầu thủ - Ảnh: HỮU TẤN.



Đội tuyển nữ Việt Nam sau 1 tuần tập thể lực nặng đã chuyển sang rèn kỹ chiến thuật - Ảnh: HỮU TẤN.



HLV Mai Đức Chung dù đánh giá cao đối thủ Australia nhưng vẫn giữ niềm tin cùng đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng tạo bất ngờ - Ảnh: HỮU TẤN.



Trung vệ Chương Thị Kiều chấn thương là tổn thất lớn với tuyển nữ Việt Nam. Cô bị tổn thương dây chằng và không thể đá trận gặp Australia - Ảnh: HỮU TẤN.



Trung vệ sinh năm 1996 Nguyễn Thanh Huyền (phải) được gọi thay thế. Cầu thủ thuộc CLB Hà Nội có chiều cao, kỹ thuật tốt nhưng sở hữu sức mạnh kém Chương Thị Kiều - Ảnh: HỮU TẤN.