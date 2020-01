HAGL xuất hiện 2 gương mặt lạ trên băng ghế huấn luyện

(GLO)- Tiền vệ Tuấn Anh tập riêng, Xuân Trường đang ở Hàn Quốc, trên băng ghế chỉ đạo xuất hiện 2 gương mặt lạ, cầu thủ tràn đầy năng lượng… Đó là những điểm nổi bật trong buổi tập khai xuân Canh Tý 2020 của đội chủ sân Pleiku.

Chiều 30-1, sau 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, các cầu thủ đội 1 của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) đã có buổi tập đầu tiên trong năm Canh Tý 2020.

Tiền đạo Văn Toàn bật cao đánh đầu trong buổi tập khai xuân Canh Tý. Ảnh: Minh Vỹ

Trong buổi tập này, ngoại trừ tiền vệ Lương Xuân Trường vắng mặt vì đang dưỡng thương tại Hàn Quốc, các cầu thủ còn lại đều có mặt đầy đủ để cùng huấn luyện viên (HLV) Lee Tae- hoon bước vào buổi tập “xông đất” đầu tiên trong năm mới. Tuy nhiên, vì chấn thương đầu gối của tiền vệ Tuấn Anh và Thanh Tùng chưa bớt hẳn nên 2 cầu thủ này phải rèn thể lực riêng trong phòng tập.

Do phải thường xuyên “cày ải” trong màu áo câu lạc bộ cũng như khi khoác áo đội U22, U23 và đội tuyển quốc gia trong năm 2019, nên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua là khoảng thời gian quý báu để các cầu thủ HA.GL sum họp cùng gia đình, người thân, bạn bè và nạp thêm năng lượng để chuẩn bị bước vào hành trình của mùa giải mới đầy thử thách, cam go nhưng cũng khấp khởi chờ đợi đón tin vui trong năm Canh Tý.

Sau trận thắng 4-1 trước Hài Phòng FC ở Giải tập huấn Viettel mở rộng 2020, các cầu thủ HA.GL ai về nhà nấy để cùng gia đình đón Tết Nguyên đán. Trở lại đại bản doanh tập luyện sau hơn 10 ngày xả hơi, nhờ duy trì giáo án tự tập luyện ở nhà nên trong buổi tập đầu năm Canh Tý, trên khuôn mặt các cầu thủ đều tươi rói, tràn đầy năng lượng và sức xuân. Tất cả đều hoàn thành tốt khối lượng, cường độ buổi tập mà HLV Lee Tae- hoon đề ra.

Các cầu thủ HA.GL chạy khởi động trong buổi tập đầu năm Canh Tý. Ảnh: Minh Vỹ

Có mặt bên ngoài đường biên của sân bóng, một thành viên trong Ban lãnh đạo CLB HA.GL chia sẻ, được sự quan tâm đầu tư của bầu Đức, nhờ đó mà chất lượng cả nội lẫn ngoại binh của đội bóng năm nay đã tốt hơn những năm gần đây. Do đó, hi vọng thành tích của HA.GL ở mùa giải 2020 cũng vì thế sẽ được cải thiện hơn so với năm vừa qua.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, HA.GL là một trong số những đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Hiện nay, trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có sự phục vụ 3 ngoại binh “khủng”. Đó là trung vệ “thép” người Serbia, Damir Memovic đến từ Sông Lam Nghệ An; tiền đạo Chevy Walsh người Jamaica, “vua phá lưới” lượt đi mùa giải vừa qua và tiền vệ phòng ngự Kelly Kester, cựu tuyển thủ đội U23 Nigeria.

Chưa dừng lại ở đó, để tăng cường thêm sức mạnh ở tuyến phòng ngự, HA.GL cũng đã ký hợp đồng thêm với cựu tuyển thủ quốc gia, thủ môn Trần Bửu Ngọc và trung vệ người Mỹ gốc Việt- Steven Đặng. Cùng với việc tăng cường thêm những cầu thủ có chất lượng vào các vị trí trọng yếu, giúp đội hình của HA.GL trong mùa giải năm nay trở nên cân đối hơn. Kể từ mùa giải 2020 trở đi, hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương… cũng bắt đầu bước vào độ “chín” của sự nghiệp cầu thủ, do đó, mặc dù để cho Công Phượng, Văn Sơn, Đức Lương… cho đội bóng khác mượn, nhưng không vì thế mà sức mạnh của đội bóng Phố núi bị ảnh hưởng, thậm chí còn mạnh lên.

Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương tích cực tập thể lực trong ngày khai xuân. Ảnh: Minh Vỹ

Chất lượng cầu thủ là thế, còn trên hàng ghế chỉ đạo, trong buổi tập đầu năm Canh Tý, HA.GL đón thêm 2 trợ lý người đồng hương của ông Lee Tae- hoon, đó là cựu tuyển thủ Hàn Quốc, Kim Tae Min (thế chỗ cho đồng nghiệp Trịnh Duy Quang chuyển sang đào tạo trẻ) và HLV thể lực Lee Jin Nam.

Mùa giải mới của HA.GL sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 9/2, bằng chuyến làm khách đến sân Thiên Trường của DNH Nam Định ở vòng loại Cúp Quốc gia. Nếu thắng trận này thì thầy trò ông Lee tiếp tục di chuyển ra làm khách trên sân của Than Quảng Ninh khoảng một tuần sau đó cũng tại đấu trường Cúp Quốc gia. Còn nếu thua, sẽ quay về sân Pleiku để tiếp Than Quảng Ninh vào ngày 21/2 ở vòng 1 V.League 2020.

Canh Tý 2020 là một năm đặt dấu mốc quan trọng đối với CLB HA.GL. Bởi đây là năm thứ 20 bầu Đức đặt chân vào lĩnh vực bóng đá và trở thành “ông bầu vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam”, được nhiều người trong cả nước tôn vinh, kính phục. Vì thế mà thầy trò ông Lee Tae- hoon hạ quyết tâm thi đấu tốt từng trận và cả mùa giải để đền đáp tâm huyết của bầu Đức và người hâm mộ HA.GL trên dải đất hình chữ S.