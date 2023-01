Nhiều bang ở Mỹ cấm sử dụng TikTok trên thiết bị công

(GLO)- Hàng chục bang ở Mỹ như Wisconsin, North Carolina, Ohio, New Jersey, Arkansas... và mới đây bang Kentucky đã có quyết định cấm nhân viên sử dụng các thiết bị do chính phủ quản lý để tiếp cận ứng dụng TikTok.





Sau lệnh cấm từ Quốc hội Mỹ từ 1 tháng nay, đã có hơn 20 bang ở nước này ban hành lệnh cấm. Các bang cho biết đã cập nhật nội quy, cấm viên chức tiểu bang dùng những thiết bị của chính phủ quản lý để tiếp cận ứng dụng TikTok. Điều này dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Washington cũng đã dọa cấm ứng dụng này ở Mỹ và gây áp lực buộc ByteDance phải bán TikTok cho một công ty Mỹ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa thực hiện.

Kentucky là bang mới nhất ở Mỹ ra lệnh cấm TikTok vào ngày 13/1. Ảnh: Forbes.



Một vài bang như Wisconsin và New Jersey còn ra lệnh cấm rộng hơn, nhắm vào các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE, và Tencent.



Với những mối lo ngại về an ninh quốc gia, Mỹ gia tăng sức ép đối với chủ sở hữu TikTok là công ty ByteDance trong bối cảnh Mỹ lo ngại ứng dụng này có thể được sử dụng để do thám công dân Mỹ và có các nội dung bị cấm.



TikTok hiện đang đàm phán với Chính phủ Mỹ để giải quyết các mối lo ngại của Washington về an ninh quốc gia. Công ty quản lý ứng dụng này khẳng định đáp ứng đầy đủ tất cả những mối lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ.







HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; zingnews.vn)