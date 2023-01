Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, xử lý, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các lỗ hổng an toàn thông tin mạng, đặc biệt là các lỗ hổng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cảnh báo, như: lỗ hổng bảo mật trong FortiOS và FortiProxy, zero-day Microsoft Exchange và lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft,... Chủ động thực hiện rà quét các mối nguy hại tiềm ẩn trong hệ thống.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tham gia cuộc thi an toàn, an ninh mạng toàn quốc năm 2022. Ảnh: Phước Khang

Tổ chức lực lượng tại chỗ trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7; triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, ngăn chặn tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc đồng thời bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tăng cường năng lực hệ thống, nền tảng và đảm bảo các hệ thống thông tin, nền tảng hoạt động an toàn, ổn định để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng; Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc và kịp thời các giải pháp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Khi gặp sự cố hoặc có vấn đề phát sinh, cần hỗ trợ xử lý liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) qua Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại (024) 3640.4421, số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, email: ir@vncert.vn; Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: (024) 3209.1616, số điện thoại trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 033.6666.905, thư điện tử: ais@mic.gov.vn hoặc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Cơ quan thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng), điện thoại: (0269) 3567.878, email: kythuat.stttt@gialai.gov.vn.