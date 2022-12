(GLO)- STEAM for Vietnam phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức họp báo công bố Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 vào ngày 6-12.

Tập đoàn công nghệ ABB khánh thành siêu nhà máy robot tại Thượng Hải

Nam sinh Việt Nam đạt giải vô địch Cuộc thi lập trình robot tại Singapore

Robot đặc biệt có khả năng chữa tật nói lắp và bệnh tự kỷ

Chinhphu.vn đưa tin: Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 có hai bảng đấu: Bảng đấu tiểu học dành cho học sinh từ 12 tuổi trở xuống và bảng đấu THCS dành cho học sinh từ 15 tuổi trở xuống. Chương trình dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của 250 đội chơi trên cả nước. Đội chơi sẽ tranh tài với đề bài "Slapshot" tại nhiều hạng mục: Phối hợp đối phương (teamwork challenge), thử thách điều khiển từ xa (driving skills challenge), thử thách lập trình tự hành (programming skills challenge).

Họp báo công bố hợp tác tổ chức Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 là giải đấu robotics quy mô lớn, giúp học sinh cả nước học và thực hành các kiến thức liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học. Bên cạnh đó, thí sinh tham gia còn phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai như kỹ năng tư duy máy tính, giải quyết vấn đề và kĩ năng làm việc nhóm

Theo tin từ Thông Tấn xã Việt Nam: Giải đấu hướng tới mục tiêu lần đầu tiên đưa 10 đội tuyển Việt Nam tranh tài tại đấu trường Robotics lớn nhất thế giới “VEX Robotics World Championship 2023”, diễn ra tại Mỹ vào tháng 5-2023.

“Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 và dự án “A Year of Robotics” của STEAM for Vietnam mong muốn trang bị cho thế hệ tương lai của Việt Nam một nền giáo dục STEAM với tầm cỡ thế giới và công nghệ tiên tiến nhất để cạnh tranh toàn cầu. Thông qua các hoạt động của dự án và giải đấu, học sinh Việt Nam có cơ hội học tập và thực hành trên các bộ linh kiện Robotics hiện đại giống như các học sinh tại Mỹ. Hy vọng qua những trải nghiệm như cuộc thi lần này, các em dần có các kỹ năng và kinh nghiệm để sau này có thể cạnh tranh trên thị trường công việc toàn cầu.”-Ông Trần Việt Hùng-Giám đốc điều hành và nhà đồng sáng lập tổ chức STEAM for Vietnam cho biết.

Với vai trò là nhà đồng tổ chức của Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023, Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo và đào tạo chuyên sâu về robot dành cho các đội chơi. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ hỗ trợ nguồn lực, tài nguyên trong Giải đấu và đồng hành cùng STEAM for Vietnam trong dự án “A Year of Robotics” để đẩy mạnh giáo dục STEAM tới học sinh, nhằm thu hút các em hứng thú với Toán, Vật lý, Hoá học, Điều khiển học và Lập trình để trở thành các kỹ sư toàn cầu trong tương lai.

Trước đó, tháng 9-2022, STEAM for Vietnam cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Trung tâm Hoa kỳ đồng tổ chức Giải đấu Giao hữu Robotics cấp Quốc gia sử dụng VEX IQ, dành cho học sinh từ 10-17 tuổi. Giải đấu đã thu hút 49 đội thi đến từ 44 trường Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước và đã tạo cảm hứng cho rất nhiều học sinh các trường phổ thông trên cả nước học Robotics với bộ linh kiện VEX IQ.

QUANG VĂN (tổng hợp)