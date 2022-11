Mỹ sẽ cấm nhập thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE

(GLO)- Ủy ban truyền thông liên bang (FCC) cho biết, Cơ quan quản lý viễn thông của Mỹ dự kiến trong tháng 12-2022 sẽ cấm nhập thiết bị viễn thông của 2 công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE vì “rủi ro an ninh quốc gia”.



Nếu lệnh này thực thi có nghĩa rằng Huawei và ZTE của Trung Quốc sẽ thiệt hại 8,5 tỷ USD về việc cung thiết bị hoặc dịch vụ được thanh toán từ nguồn quỹ công của Mỹ.

Sản phẩm của hai công ty Trung Quốc sẽ bị cấm ở Mỹ? (Ảnh: Reuters)



Ông Ajit Pai-Chủ tịch FCC nói trong một tuyên bố: “Khi nói đến 5G và an ninh của nước Mỹ, chúng ta không thể chấp nhận rủi ro và luôn mong muốn điều tốt nhất cho quốc gia”.



Ông Pai cũng nói rằng Mỹ đang thực hiện kế hoạch nâng cấp hệ thống mạng lên thế hệ công nghệ không dây 5G và không thể xem thường những rủi ro khi Chính phủ Trung Quốc sẽ tìm cách khai thác các lỗ hổng mạng để tham gia vào hoạt động gián điệp, chèn phần mềm độc hại và virus.



Lệnh trên cũng ảnh hưởng đến nhiều công ty Trung Quốc khác, bao gồm các nhà sản xuất thiết bị giám sát video Hangzhou Hikvision và Dahua Technology.



Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hành động nhằm hạn chế các công ty viễn thông Trung Quốc tiếp cận các mạng viễn thông Mỹ, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn bế tắc.



FCC lần đầu coi Huawei và ZTE là "mối đe dọa an ninh quốc gia" từ tháng 11-2019. Vào tháng 3-2020, Mỹ ban hành luật cấm các nhà mạng Mỹ sử dụng sử dụng ngân sách trợ cấp liên bang để mua thiết bị mạng từ các công ty viễn thông Trung Quốc do coi đó là các mối đe dọa an ninh.



Huawei và ZTE nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ là mối đe dọa tới an ninh quốc gia.







HUỲNH LÊ (tổng hợp)