Hơn 650 doanh nghiệp trưng bày công nghệ bao bì và xử lý nước

(GLO)- Ngày 9-11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), Công ty Informa markets Việt Nam tổ chức Triển lãm và hội thảo quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến-đóng gói bao bì lần thứ XV-2022 (ProPak Vietnam 2022); triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam (Vietwater 2022).





Cụ thể, ProPak Vietnam 2022 thu hút hơn 400 đơn vị tham gia đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Italy, Đức, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Thái Lan… Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự tham gia của 7 nhóm gian hàng quốc tế của Đức, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc...



Khai mạc triển lãm ProPak Vietnam 2022 và Vietwater 2022.



ProPak Vietnam 2022 quy tụ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung giới thiệu 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ về công nghệ bao bì, nguyên vật liệu, đồ uống, dược, in ấn, chuỗi cung ứng lạnh, logistics, lưu kho...; trong đó, có thể kể đến một số doanh nghiệp nổi bật, gồm: ABB Automation & Electrification; Greenpack; Ishida Vietnam; Altech Asia Pacific Vietnam Co., Ltd.; Tín Dân; Phu Loc Technologies...



Còn Vietwater 2022 tổ chức chuỗi hội thảo kỹ thuật chuyên đề và hội thảo quốc tế với chủ đề: "Quản trị nước thông minh hướng đến phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu" và "Công nghệ nước 4.0"... Vietwater 2022 có hơn 250 đơn vị tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu đến từ những khu công nghệ cao của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản… Đồng thời, triển lãm tập trung các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Nagaoka, Organo, HCP Pump, Norma, Seika, Atlas Filtri, Cheonsei, Fujikin Việt Nam...

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu công nghệ xử lý nước cho khách tham quan.



Triển lãm ProPak Vietnam 2022 và Vietwater 2022 kỳ vọng kết nối doanh nghiệp, đóng góp vào mục tiêu cân bằng ba yếu tố: con người (people), trái đất (planet) và lợi nhuận (profit)-3P của mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững.



ProPak Vietnam 2022 và Vietwater 2022 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-11-2022, ngoài mục tiêu thúc đẩy tương lai bền vững của ngành công nghiệp xử lí, chế biến và đóng gói bao bì, mà còn chú trọng quản lý nguồn nước bền vững là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp để vừa tối ưu lợi nhuận, vừa cân bằng mục tiêu phát triển, nhất là mục tiêu về quản lý bền vững nguồn nước đến năm 2030 của Việt Nam.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)