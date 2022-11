Hãng Pfizer lạc quan về kết quả thử nghiệm vaccine ngừa virus RSV

Kết quả cho thấy vaccine đạt hiệu quả lên tới 81,8% trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi mắc bệnh hô hấp thể nặng do virus RSV trong 3 tháng đầu đời và đạt 69,4% trong 6 tháng đầu đời.



(Nguồn: nature.com)



Ngày 2/11, hãng dược Pfizer của Mỹ công bố dữ liệu đầy hứa hẹn về quá trình thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV), đồng thời cho biết sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng vaccine này lên Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vào cuối năm nay.



Trong cuộc thử nghiệm, ứng cử viên vaccine có tên PF-06928316 đã được tiêm cho các thai phụ nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại virus RSV sau khi sinh.



Kết quả cho thấy vaccine đạt hiệu quả lên tới 81,8% trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi mắc bệnh hô hấp thể nặng do virus RSV trong 3 tháng đầu đời và đạt 69,4% trong 6 tháng đầu đời.



Theo Pfizer, vaccine được dung nạp tốt và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ sơ sinh. Nếu được phê duyệt, PF-06928316 có thể là vaccine đầu tiên dành cho phụ nữ mang thai giúp ngăn ngừa căn bệnh hô hấp do virus RSV gây ra ở trẻ sơ sinh.



RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi, dẫn tới hàng nghìn ca nhập viện và tử vong mỗi năm.



Bệnh nhân mắc RSV thường có các triệu chứng nhẹ giống như cảm lạnh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể chuyển biến nặng, đặc biệt là ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh.



RSV có thể gây các bệnh nghiêm trọng ở trẻ như viêm phổi, viêm tiểu phế quản...Người lớn có bệnh nền (tim mạch, phổi, hệ miễn dịch kém...) cũng có thể gặp nguy hiểm nếu nhiễm RSV.

Theo Duy Tùng (TTXVN/Vietnam+)