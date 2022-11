Đại học Công nghệ thông tin giành giải nhất "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN" 2022

(GLO)- Vượt qua 19 đội thi khác của các trường đại học, học viện của 7 nước ASEAN, đội UIT.pawf3ct thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP. HCM) đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" năm 2022.



Ngày 5-11 tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" ASCIS) năm 2022 (của 20 đội thi xuất sắc nhất vòng thi sơ khảo, gồm 10 đội sinh viên Việt Nam và 10 đội sinh viên của 6 nước Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore và Thái Lan. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức đã diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trao giải Nhất cho đội UIT.pawf3ct. (Ảnh: VNISA)



Tại vòng thi cuối cùng này, các đội sinh viên Việt Nam dự thi trực tuyến tập trung tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Nội, còn các đội sinh viên của các nước ASEAN khác tham dự hoàn toàn online dưới sự giám sát của của Ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình.



Qua 8 tiếng thi đấu, đội UIT.pawf3ct gồm 4 sinh viên Nguyễn Đăng Nguyên, Phan Vĩnh Khang, Tô Đỉnh Nguyên và Lê Khắc Trung Nam của Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.



2 giải nhì của cuộc thi đã được trao cho 2 đội: KMA.L3N0V0 đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã và ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân. Trong đó, KMA.L3N0V0 thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã, là đội đã đạt giải nhất vòng sơ khảo được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu để Bộ Thông tin và Truyền thông cử tham dự cuộc thi Cyber SEA Game 2022 tại Thái Lan (dự kiến vào ngày 10-11 tới).



3 giải ba của cuộc thi năm nay đã thuộc về các đội SecGang, Đại học Bách khoa Hà Nội; Ph4nt0m_tr0up3, Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội; MSEC_ADC đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự.



Ban tổ chức ASCIS trao 11 giải thưởng tại vòng chung khảo. Tổng giá trị gần 200 triệu đồng, trong đó giải nhất chung khảo trị giá 30 triệu đồng (gấp đôi giá trị giải nhất năm 2021).



Các đội đạt giải cao của Việt Nam được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao tại Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 24-11 tại Hà Nội.



Năm 2022 là năm thứ 15 cuộc thi sinh viên với An toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 4 mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN khác tham gia. Cũng sau 15 năm, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 60 trường ở Việt Nam và 30 trường ở 8 nước ASEAN khác.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)