Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Phát huy trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu về chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 25-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Gia Lai 48h: Chuyển đổi số năm 2021 của Gia Lai xếp thứ 39/63 tỉnh, thành

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự ở điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, các hội, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 huyện, thị xã, thành phố và cấp xã với sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã quán triệt nội dung chính của Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt ra các mục tiêu lớn đến năm 2030, gồm: hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; đóng góp của kinh tế số vào GRDP của tỉnh chiếm tỷ lệ tối thiểu 30%; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G…

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng cũng phổ biến Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. Trong đó, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong chuyển đổi số; phân biệt rõ giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số, dịch vụ trực tuyến và dịch vụ số; khái niệm chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; đồng thời nêu một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực trong công tác chuyển đổi số.

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu ý kiến về kết nối cơ sở dữ liệu dân cư. Ảnh: Phương Linh

Tại hội nghị, các đại biểu ở một số sở, ngành, địa phương cũng đã trình bày tham luận, nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai có hiệu quả chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số; giải pháp nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho rằng: Chuyển đổi số là một việc khó nhưng là xu hướng tất yếu khách quan, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số trong đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, giải pháp cụ thể và khả thi, phát huy trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu về chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện cần lựa chọn các nhiệm vụ phù hợp nhu cầu cấp thiết của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế... Cần quan tâm xây dựng và sử dụng hiệu quả các dữ liệu số và các nền tảng số; trong đó cần đặc biệt chú ý việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư và định danh điện tử theo Đề án 06 của Chính phủ; cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch đô thị…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Phương Linh

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương cần vận động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng số, đồng thời phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Từng bước phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; đồng thời phổ biến các kiến thức về công nghệ số cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt với các phương thức thuận lợi, an toàn, an ninh. Tạo niềm tin và thói quen ứng dụng các công nghệ số, giao dịch điện tử, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh ở người dân, doanh nghiệp; đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị theo hướng hiện đại. Thường xuyên có kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về Chuyển đổi số và Chương trình hành động của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

PHƯƠNG LINH