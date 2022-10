Thị trường bán dẫn ảm đạm

(GLO)- Theo Cơ quan Thống kê Thương mại chất bán dẫn thế giới (WSTS), nhiều công ty lớn trong ngành công nghiệp chip cắt giảm dự báo doanh thu và đối mặt tình trạng hàng tồn kho tăng cao.



Intel và Samsung giới thiệu máy tính màn hình trượt

Samsung duy trì vị thế nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới



Trong đó, ngày 27-10, Intel đã báo cáo lợi nhuận ròng trong quý III-2022 đã giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh số bán hàng giảm 20%.



Ông Pat Gelsinger-Giám đốc điều hành Intel đã nói rằng nhu cầu sụt giảm đột ngột và rõ rệt đã vượt dự đoán ban đầu của hãng và hiện đang có tác động đối với chuỗi cung ứng điện tử toàn ngành. Theo ông Gelsinger, khó có thể tìm thấy điểm sáng nào trong tương lai.



Một công ty nghiên cứu của Mỹ cho biết, xuất khẩu điện thoại thông minh trong quý III-2022 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, việc Bộ Thương mại Mỹ cấm xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo và các thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc từ đầu tháng 9-2022 cũng như nhu cầu máy tính cá nhân đã giảm sút do lạm phát lan rộng, yêu cầu phải làm việc từ xa không còn lớn sau đại dịch Covid-19... là những nguyên nhân kéo doanh số ngành bán dẫn chững lại. Và tất nhiên, ảnh hưởng đến doanh thu của các công ty sản xuất bán dẫn.

Nhà máy sản xuất chip của Samsung ở Austin, Texas. Ảnh: Samsung



Không những thế, việc đổ xô đi tìm nguồn chất bán dẫn khi dự báo nhu cầu cao đã khiến thị trường tràn ngập chip. Trong một báo cáo hồi tháng 9-2022, ông Sanjay Mehrotra-Giám đốc điều hành của Micron Technology còn cho biết mức độ điều chỉnh lượng hàng tồn kho của khách hàng lớn chưa từng thấy.



Nhu cầu giảm đối với các sản phẩm/thiết bị này còn ảnh hưởng đến các công ty chip nhớ hơn là các nhà sản xuất bộ xử lý như Intel, do số lượng chip được sử dụng trong một thiết bị lớn hơn. Thu nhập ròng của Western Digital đã giảm mạnh 96% so với cùng kỳ năm ngoái và Samsung Electronics đã chứng kiến lợi nhuận hoạt động trong mảng bán dẫn giảm 49%.



Động thái này của các công ty điện tử tiêu dùng và công nghệ đang kéo giá chip xuống thấp hơn. Giá bộ nhớ flash đã giảm 13% đến 18% trong ba tháng tính đến tháng 9-2022 so với quý trước, trong khi bộ nhớ DRAM ngắn hạn giảm 10% đến 15%.



Hồi tháng 8-2022, WSTS đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho thị trường bán dẫn khoảng 2,4 điểm phần trăm xuống 13,9% trong năm nay và 0,5 điểm phần trăm xuống 4,6% trong năm 2023. Nhưng tình hình đang trở nên tồi tệ nhanh chóng và công ty nghiên cứu Omdia của Anh đã đưa ra triển vọng thậm chí còn ảm đạm hơn, dự đoán thị trường sẽ giảm 0,2% vào năm 2023.



Động thái này của Mỹ đã bắt đầu ảnh hưởng đến thu nhập của hàng loạt công ty. Applied Materials, nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip của Mỹ với tệp khách hàng chủ yếu là Trung Quốc cho biết doanh thu của công ty dự đoán sẽ chỉ đạt trong từ 250 triệu USD đến 550 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 10-2022, do chịu ảnh hưởng từ các quy định xuất khẩu mới.



Điều này buộc các công ty bán dẫn phải xem xét để thu hẹp lại chi phí đầu tư, thiết bị chip và hơn nữa, các ngành công nghiệp vật liệu có nguy cơ phải đối mặt với nhiều làn sóng dữ dội hơn trong thời gian tới.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)