Phát hiện "thần dược" từ chuối có thể chống mọi chủng COVID-19

Nghiên cứu vừa được ông bố trên Cell Reports Medicine chỉ ra một protein sửa đổi từ chuối đã chống lại các loại virus corona ở người hiệu quả trong thí nghiệm, bao gồm MERS, SARS và mọi biến chủng SARS-CoV-2 gây COVID-19.



Theo Medical Xpress, công trình được dẫn đầu bởi giáo sư David Markovitz từ Khoa Truyền nhiễm Trường Đại học Y khoa Michigan - Mỹ; tiến sĩ Peter Hinterdorfer từ Viện Lý sinh Trường Đại học Johannes Kepler - Áo và tiến sĩ Kwok-Yung Yuen từ Đại học Hồng Kông.



Các thử nghiệm mới đã dựa trên một nghiên cứu được xuất bản trực tuyến từ tháng 1-2020, khi COVID-19 mới xuất hiện và chưa được coi là đại dịch. Khi đó, một protein sửa đổi có nguồn gốc quả chuối là H84T-BanLec cho thấy khả năng chống lại tất cả các chủng cúm đã biết.



H84T-BanLec, một phiên bản sửa đổi của một protein trong chuối hứa hẹn trở thành thuốc trị COVID-19 thế hệ mới - Ảnh: HEALTHLINE



Nhóm nghiên cứu cũng đồng thời tìm hiểu về khả năng H84T-BanLec chống lại các virus corona, mà mục tiêu hàng đầu lúc đó là MERS-CoV gây Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông, từng bùng phát ngắn nhưng hậu quả nặng nề vào năm 2015, khiến 858 người tử vong.



Mục tiêu nghiên cứu tiếp tục xoay chiều khi SARS-CoV-2 xuất hiện và không ngừng đột biến để tạo ra các biến chủng mới. Trong nghiên cứu mới nhất, nhóm nghiên cứu khẳng định các thí nghiệm cho thấy H84T-BanLec chống được tất cả các biến chủng SARS-CoV-2 ba gồm Omicron.



H84T-BanLec vốn có nguồn gốc từ một protein liên kết với carbohydrate là lectin, được phân lập từ quả chuối, từng chứng minh khả năng ngăn chặn virus rất tốt, giúp virus không xâm nhập được vào tế bào.



Tuy nhiên lectin thường bị tránh dùng trong các liệu pháp điều chị bệnh do siêu vi bởi chúng đồng thời có thể kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động quá mức và gây hại. Do đó, các nhà khoa học đã sửa đổi lectin và tạo nên H84T-BanLec, loại bỏ tác dụng phụ đối với hệ miễn dịch.



Tiến sĩ Markovitz cho biết H84T-BanLec sẽ được ứng dụng như một thuốc điều trị bệnh do nhiễm virus corona và cúm nói chung, thay thế các liệu pháp kháng thể đơn dòng dần kém hiệu quả khi SARS-CoV-2 tiếp tục phát triển.



Thí nghiệm ở cấp độ tế bào và thử nghiệm động vật đã được thực hiện thành công, nhóm nghiên cứu đang nỗ lực tiến tới thử nghiệm lâm sàng (trên người) với hy vọng có thể sớm cung cấp cho cộng đồng một thuốc điều trị COVID-19 cũng như các bệnh do virus corona khác và cúm dưới dạng dung dịch xịt hay nhỏ mũi.



Họ cũng đang tiến hành song song một nghiên cứu khác trong đó H84T-BanLec được thử nghiệm như thành phần của một thuốc điều trị ung thư mới.

Theo Thu Anh (NLĐO)