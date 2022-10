Một biến chủng COVID-19 mới thoát miễn dịch gấp 6 lần BA.5

Nghiên cứu mới được công bố trên The Lancet Infectious Diseases cho thấy biến chủng BA.2.75.2 nên được các cơ quan y tế theo dõi chặt chẽ, cũng như nêu bật sự cần thiết của việc triển khai vắc-xin COVID-19 thế hệ mới.





Công trình được thực hiện bởi Học viện Karolinska - Thụy Điển, cho thấy BA.2.75.2, một dòng con của BA.2 Omicron, né tránh được hầu hết các loại kháng thể trung hòa trong máu và có thể chống lại cả một số kháng thể đơn dòng được dùng trước đây.



Theo Medical Xpress, kết quả nghiên cứu này chỉ ra nguy cơ về làn sóng COVID-19 mới trong mùa đông này và sự cần thiết của vắc-xin COVID-19 thế hệ mới (vắc-xin hai thành phần bổ sung tính năng chống Omicron), vốn được trông chờ giúp ngăn ngừa hiệu quả sự lây truyền vì vắc-xin thế hệ cũ hầu như chỉ còn tác dụng chống bệnh nặng.





Virus SARS-CoV-2 - Ảnh: NEWS-MEDICAL



Đại diện nhóm nghiên cứu - phó giáo sư Ben Murrell từ Khoa vi sinh, khối u và sinh học tế bào, cho biết: "BA.2.75.2 biểu hiện khả năng kháng mạnh hơn nhiều so với các biến chủng mà chúng tôi đã nghiên cứu trước đây, phần lớn là do hai đột biến trong vùng liên kết thụ thể của protein đột biến".



Các tác giả đã nghiên cứu tác động của BA.2.75.2 với các mẫu huyết thanh ngẫu nhiên từ 75 người hiến máu ở Stockholm, cho thấy hiệu quả trung hòa của kháng thể trong các mẫu này - do tiêm vắc-xin hay các đợt mắc COVID-19 trước - chỉ bằng 1/6 so với hiệu quả trung hòa đối với BA.5 Omciron.



Điều này có nghĩa khả năng thoát miễn dịch của BA.2.75.2 Omicron cao hơn nhiều.



Cũng theo nghiên cứu, chỉ một trong những phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng có sẵn trên lâm sàng đã được thử nghiệm là bebtelovimab, có thể vô hiệu hóa mạnh mẽ biến chủng mới. Kháng thể đơn dòng là biện pháp điều trị kháng virus cho những người có nguy cơ cao phát triển COVID-19 nghiêm trọng.



BA.2.75.2 là một phiên bản đột biến của BA.2.75 từng được phát hiện khá nhiều tại Ấn Độ và một số quốc gia khác, dù tốc độ lây lan có vẻ không cao, không lấn át nổi BA.5.



Phó giáo sư Ben Murrell nói: "Bây giờ chúng tôi chỉ biết rằng đây chỉ là một trong số các biến chủng mới nổi với các đột biến tương tự có khả năng sẽ thống trị trong tương lai gần". Ông cũng tin chắc rằng sẽ có làn sóng mới trong mùa đông năm nay.



Vẫn chưa có bằng chứng nào về sự gia tăng độc lực (khả năng gây bệnh nặng) của biến chủng mới thoát miễn dịch này, cũng như hàng chục dòng con cháu khác của Omicron đang được y tế thế giới theo dõi. Khả năng thoát miễn dịch của nó chủ yếu cảnh báo rằng nó lây nhanh và có thể tạo ra một làn sóng mới như BA.5 từng làm vài tháng trước.



Tuy rằng cho đến nay các dòng con của Omicron đều cho thấy chúng khó lòng gây bệnh nặng ở người đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ, nhưng việc có nhiều ca nhiễm cùng một lúc thường gây ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng lao động và sự vận hành chung của xã hội, trong bối cảnh các nước tháo dỡ các hạn chế để tập trung khôi phục kinh tế.



Do đó, sự phát triển của vắc-xin hai thành phần thế hệ mới là điều mà các chuyên gia y tế khắp thế giới trông chờ. Hiện tại có vắc-xin hai thành phần của Moderna và Pfizer/BioNTech đã được phê duyệt ở nhiều nước Âu - Mỹ và cả vài nước châu Á, một số hãng dược khác như Novavax, GSK... cũng đang tăng tốc trên đường đua.

Theo Thu Anh (NLĐO)