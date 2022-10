Moderna từ chối tiết lộ công nghệ vắc xin Covid-19 theo yêu cầu của Trung Quốc

Hãng Moderna đã từ chối giao thông tin về công nghệ cốt lõi đằng sau quá trình phát triển vắc xin phòng Covid-19 cho Trung Quốc, dẫn đến sự sụp đổ trên bàn đàm phán về việc bán vắc xin tại nước này.



Trung Quốc phê duyệt vắc-xin Covid-19 dạng hít đầu tiên

Một nghiên cứu về Covid-19 đáng chú ý của sinh viên VN được công bố quốc tế

Vắc xin phòng Covid-19 của Moderna. Ảnh: Reuters



Báo The Financial Times hôm 1.10 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Hãng dược Moderna (trụ sở TP. Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ) đã từ chối yêu cầu của Trung Quốc liên quan đến việc phải chuyển giao công thức phát triển vắc xin phòng Covid-19 dựa trên công nghệ mRNA nếu muốn kinh doanh tại thị trường này.



Lý do mà Moderna đưa ra là quan ngại về an toàn và vấn đề thương mại. Trung Quốc đã yêu cầu Moderna cung cấp công thức điều chế vắc xin trong quá trình đàm phán vào năm 2020 và 2021.



Trước đó, hãng dược Mỹ cũng buộc phải từ bỏ nỗ lực tiếp cận thị trường Trung Quốc vì chính quyền Bắc Kinh buộc phải chuyển giao công nghệ như điều kiện tiên quyết nếu muốn bán sản phẩm tại Trung Quốc.



Các nguồn tin cho biết Moderna đến nay vẫn muốn bán vắc xin tại thị trường quốc gia Đông Á.



Trung Quốc chưa phê chuẩn bất kỳ vắc xin phòng Covid-19 nào do nước ngoài sản xuất và tiếp tục dựa vào một số vắc xin phát triển nội địa.



Tháng 9, Giám đốc chuyên môn Paul Burton của Moderna cho hay hãng dược Mỹ vẫn muốn hợp tác với Trung Quốc trong việc cung cấp vắc xin công nghệ mRNA. Tuy nhiên, ông thừa nhận hiện vẫn chưa có diễn tiến nào trong vấn đề này.

Theo Thụy Miên (TNO)