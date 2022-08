Nghiệm thu dự án ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phát triển cà phê, hồ tiêu và bơ

(GLO)- Chiều 29-8, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển cà phê, hồ tiêu và bơ tại huyện Chư Prông". Dự án do UBND huyện Chư Prông chủ trì và Thạc sĩ Từ Ngọc Thông làm chủ nhiệm.





Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH-CN thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 được triển khai trong thời gian 42 tháng (từ tháng 9-2019 đến tháng 6-2022) với tổng kinh phí 8 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung



Dự án gồm 5 nội dung: xây dựng mô hình tái canh cà phê vối, áp dụng giống mới và hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước; xây dựng mô hình sản xuất tiêu an toàn theo hướng VietGAP; xây dựng mô hình trồng xen và cải tạo vườn tạp bằng các giống bơ mới trái vụ đã được công nhận; sản xuất và chuyển giao giống mới; đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn.



Dự án đã xây dựng thành công các mô hình đạt và vượt năng suất, như: 5 ha mô hình tái canh cà phê vối áp dụng giống mới và hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước; 2 ha mô hình sản xuất tiêu theo hướng an toàn VietGAP; xây dựng thành công 15 ha mô hình trồng xen và 5 ha mô hình cải tạo vườn tạp bằng giống bơ trái vụ; sản xuất 35.000 cây giống ghép giống bơ TA1, Booth 7 và 30.000 cây giống cà phê ghép chồi TRS1…



Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến vào dự án như: phương pháp nghiên cứu cây trồng phù hợp; cần phân tích hiệu quả kinh tế, môi trường xã hội và thời gian hoàn vốn của dự án; so sánh giữa vốn đầu tư và hiệu quả sản xuất; đánh giá hiện trạng, hướng phát triển cây trồng…



Kết quả, dự án được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại đạt.



TRẦN DUNG