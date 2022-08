Đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng kinh tế Gia Lai chưa tương xứng với tiềm năng

(GLO)- Những năm qua, hoạt động khoa học, công nghệ (KH-CN) đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Điều này đặt ra yêu cầu cần có sự đổi mới tích cực trong hoạt động KH-CN.





Đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế



Trong 10 năm qua, tỉnh đã tập trung phát triển tiềm lực KH-CN; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm; nâng cao khả năng tiếp nhận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển thị trường KH-CN; thông tin KH-CN; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập.

Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống máy chế biến thịt bò một nắng tại huyện Krông Pa”. Ảnh: Hà Duy



So với 10 năm trước, số lượng, chất lượng các tổ chức hoạt động KH-CN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng lên đáng kể. Hiện toàn tỉnh có 45 tổ chức, đơn vị đăng ký hoạt động KH-CN. Giai đoạn 2012-2021, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thẩm định và cấp 37 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH-CN cho các tổ chức KH-CN. Toàn tỉnh có 2 tổ chức KH-CN công lập là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp KH-CN được thành lập, trong đó, 3 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú, Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp với quy mô sản xuất 15.208 ha. Tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp này đạt từ 70% đến 100%.



Giai đoạn 2016-2020, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP-chỉ tiêu phản ánh kết quả áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề của người lao động…) đóng góp vào tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh đạt 39,32%. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao từng bước được nâng lên, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 227.176 ha cây trồng các loại sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO; trong đó có 46.307,5 ha được cấp chứng nhận. Ở lĩnh vực chăn nuôi, có 3 cơ sở được chứng nhận chăn nuôi heo VietGAHP quy mô 2.500 con/lứa, sản lượng 5.900 tấn/năm; 1 cơ sở được chứng nhận chăn nuôi bò GlobalGAP, quy mô 10.000 con bò sữa, 2.000 con bò thịt, sản lượng sữa ước đạt 35.000 tấn/năm; 1 cơ sở được chứng nhận nuôi ong VietGAHP quy mô 7.500 đàn, sản lượng 210 tấn/năm. Việc ứng dụng, phát triển KH-CN trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực trên các lĩnh vực. Nhận thức của xã hội đã có những thay đổi nhất định, nhất là việc sản xuất dần thay đổi theo hướng tiêu chuẩn chứng nhận của những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.



Hoạt động KH-CN cơ sở đã hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2012-2021, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện 233 nhiệm vụ KH-CN cấp huyện với kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH-CN hơn 47 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh để áp dụng vào trong thực tế sản xuất; đẩy mạnh công tác hỗ trợ ứng dụng KH-CN phục vụ xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.



Tiếp tục đổi mới hoạt động KH-CN



Tuy vậy, mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của hoạt động KH-CN vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh giai đoạn 2016-2020 mới đạt 39,32%, thấp hơn so với trung bình cả nước (45,72%). Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong GRDP của tỉnh còn thấp. Việc nhân rộng mô hình nghiên cứu, nhất là trong sản xuất nông nghiệp còn chậm.

Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) là 1 trong 3 doanh nghiệp của tỉnh được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Lê Nam



Để nâng cao hơn nữa đóng góp của KH-CN vào tăng trưởng kinh tế trong điều kiện mới, tỉnh chủ trương tập trung nguồn lực KH-CN trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án như: Đề án đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Chú trọng đầu tư tiềm lực cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp KH-CN trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.



Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường gắn kết trực tiếp với các viện nghiên cứu, trường đại học, các chương trình KH-CN quốc gia để đáp ứng nhu cầu của ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế-xã hội, chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. Tập trung vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP; công nghệ sản xuất ươm tạo giống; công nghệ bảo quản; công nghệ chế biến sâu. Phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; làm chủ và ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong triển khai xây dựng thành phố thông minh; hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 5G và sau 5G phục vụ đắc lực cho tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.



TỐNG THỚI MỐC