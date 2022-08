"Cuộc chiến cân não" với tội phạm sử dụng công nghệ cao

(GLO)- Lợi dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tốc độ lan truyền, bao phủ mạng internet, nhiều đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi phạm pháp. Tình trạng hoạt động của loại tội phạm này ngày càng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, nhận diện những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng để đấu tranh hiệu quả.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Thượng tá Đinh Văn Sơn-Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) thông tin: Phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung không mới nhưng chiêu thức thì ngày càng tinh vi hơn. Nổi lên trong thời gian qua là các đối tượng sử dụng chiêu thức gọi VOIP giả mạo các đầu số giống với số của cơ quan Công an và tự xưng là cán bộ cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... để uy hiếp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một thủ đoạn khác là các đối tượng sử dụng sim điện thoại rác, tài khoản mạng xã hội được kích hoạt bằng sim rác để giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo có chương trình tri ân khách hàng, đề nghị cung cấp số điện thoại đăng ký dịch vụ internet banking và mã xác thực OTP để nhận quà tặng là một khoản tiền có giá trị lớn từ ngân hàng hoặc hỗ trợ hủy thẻ tín dụng cho khách hàng. Sau khi bị hại cung cấp các thông tin này, các đối tượng chiếm quyền sử dụng dịch vụ internet banking và chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại sang tài khoản mà chúng đã chuẩn bị từ trước hoặc thông qua các gian hàng ảo trên mạng để chiếm đoạt.

Các đối tượng sử dụng văn bản giả mạo để lừa đảo qua ứng dụng vay tiền online. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, dù được cơ quan chức năng khuyến cáo nhiều lần, song không ít người vẫn bỏ tiền tham gia các sàn đầu tư tài chính trên mạng để hưởng hoa hồng, phần trăm theo mô hình kim tự tháp. Chỉ đến khi sàn giao dịch bị đánh sập, toàn bộ số tiền đầu tư mất trắng, nhiều người mới vỡ lẽ chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo của đối tượng... Gần nhất là các chiêu thức liên quan đến lừa đảo đi làm việc nhẹ lương cao tại Campuchia, tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee hay các ứng dụng vay tiền online khiến nhiều người trở thành nạn nhân với số tiền bị lừa tương đối lớn.

“Các đối tượng phạm tội, nhất là kẻ cầm đầu, chủ mưu đều am hiểu, thành thạo và rất tinh thông kỹ năng tin học, luôn tìm cách xóa mọi dấu vết khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xâm nhập, truy tìm bằng chứng. Chúng thường sử dụng máy chủ ở nước ngoài mà chủ yếu là Campuchia với sự cấu kết của một số đối tượng người Việt, Campuchia và Trung Quốc hoặc giả mạo địa chỉ IP, thuê các máy chủ ảo… Việc phát hành sim điện thoại và thẻ ngân hàng khó kiểm soát trong thời gian qua cũng khiến cho việc truy vết của lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn”-Thượng tá Sơn cho hay.

“Đón đầu” tội phạm

Tại Gia Lai, từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận 67 đơn tố giác tội phạm của công dân với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, 16 đơn liên quan đến tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee với thiệt hại hơn 4,1 tỷ đồng; 8 đơn liên quan hình thức tải ứng dụng dự đoán dãy số, bình chọn sản phẩm với thiệt hại hơn 6,6 tỷ đồng; 13 đơn liên quan đến giả danh lực lượng chức năng với số tiền hơn 16,5 tỷ đồng; 8 đơn liên quan các ứng dụng cho vay online với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng…

Trước những thách thức cam go khi loại tội phạm này không ngừng gây thiệt hại lớn cho xã hội, tháng 6-2021, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được thành lập với nòng cốt là các cán bộ có trình độ nghiệp vụ về an ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, am hiểu công nghệ thông tin. Đơn vị được trang bị các thiết bị máy móc hiện đại nhằm phục vụ cho việc đấu tranh, truy vết tội phạm trên không gian mạng.

Hình thức lừa đảo dưới dạng tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử nổi lên trong thời gian gần đây. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, đơn vị duy trì câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên để cán bộ, chiến sĩ chia sẻ, trao đổi, cập nhật, “đón đầu” các thủ đoạn mới của tội phạm mạng, kịp thời nhận diện các hình thức lừa đảo tinh vi, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu tranh; đưa ra những cảnh báo kịp thời đến quần chúng nhân dân nhằm nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn mới. “Là đơn vị chủ công trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, tự giác tìm tòi, học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức mới, kinh nghiệm của đơn vị bạn để phục vụ tốt nhất công tác chuyên môn. Đồng thời, chúng tôi cập nhật, đề xuất đầu tư các trang-thiết bị mới, hiện đại phục vụ cho việc đấu tranh hiệu quả với tội phạm nói chung, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng”-Thượng tá Sơn khẳng định.

Cũng theo Thượng tá Sơn, từ khi thành lập đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra làm rõ 6 vụ/13 đối tượng có hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây nhất, đơn vị đã chủ trì, phối hợp cùng Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ và bàn giao 1 nhóm với 3 đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường.