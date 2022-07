Thêm 2 người chết não được ghép tim heo thành công

Các bác sĩ phẫu thuật từ Đại học New York (NYU - Mỹ) đã cấy ghép tim heo biến đổi gien thành công vào cơ thể 2 bệnh nhân chết não, một bước gần hơn đến mục tiêu sử dụng nội tạng động vật để cứu sống những bệnh nhân thiếu nguồn tạng ghép.





Hãng tin Reuters dẫn lời các bác sĩ NYU trong cuộc họp báo ngày 12-7 rằng trái tim đã hoạt động bình thường, không có dấu hiệu thải ghép trong suốt 3 ngày thí nghiệp vào tháng 6 và tháng 7.



Các thí nghiệm là bước tiếp nối sau thí nghiệm ghép tim heo đầu tiên cho một người đàn ông 57 tuổi mắc bệnh tim giai đoạn cuối, người đã làm nên lịch sử hồi tháng 1-2022 trong cuộc phẫu thuật tại Đại học Maryland. Tuy nhiên bệnh nhân đầu tiên đã qua đời vào tháng 3-2022 do tình trạng thải ghép và nhiễm trùng.





Bác sĩ Deane E. Smith, bác sĩ Syed T. Hussain và bác sĩ Nader Moazami, các nhà phẫu thuật danh tiếng của NYU đang thực hiện 1 trong 2 thí nghiệm ghép tim heo được đề cập - Ảnh: NYU



NYU đã mua tim từ những con heo do Revivicor Inc thiết kế và sàng lọc cẩn thận để loại bỏ các virus có thể gây thải ghép hay nhiễm trùng. Trái tim không có bằng chứng nào về một loại virus lợn có tên là porcine cytomegalovirus đã được phát hiện trong máu của người đàn ông ở Đại học Maryland và có thể đã góp phần vào cái chết của ông.



Những con heo hiến tim đã trải qua 4 lần chỉnh sửa gen để ngăn chặn sự đào thải và sự phát triển bất thường của các cơ quan; 6 lần khác lần để giúp ngăn chặn sự không tương thích giữa heo và người.



Các nhà nghiên cứu của NYU cũng đã cấy ghép thận heo vào hai người nhận chết não vào năm 2021.



Hiện tại, họ cho rằng rằng việc thử nghiệm cấy ghép "xuyên loài" xenotransplant an toàn hơn ở những người nhận chết não so với những bệnh nhân còn sống và cũng mang lại nhiều thông tin hơn vì sinh thiết có thể được thực hiện thường xuyên hơn.



Bước cấy ghép trực tiếp lên người bệnh còn sống sẽ được thực hiện sau khi các nhà nghiên cứu khẳng định thêm về độ an toàn cũng như hoàn thiện thêm quy trình cấy ghép.



Tiến sĩ - bác sĩ Robert Montgomery, Giám đốc Viện Cấy ghép Langone NYU, người tiếp nhận ca ghép tim tại NYU, cho biết việc kiểm tra thường xuyên hơn cung cấp rất nhiều chi tiết. "Chúng tôi có thể nắm bắt mọi thứ diễn ra trong thời gian 72 giờ theo thời gian thực" - ông nói.



Việc mua sắm, vận chuyển, phẫu thuật cấy ghép và quy trình ức chế miễn dịch đều được thực hiện giống như trong các ca cấy ghép tim người thông thường.



Tiến sĩ - bác sĩ Nader Moazami, giám đốc phẫu thuật cấy ghép tim tại NYU Langone, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp các phương pháp được sử dụng trong một ca cấy ghép tim thông thường với một cơ quan không phải của con người, kỳ vọng nó sẽ hoạt động bình thường mà không cần sự hỗ trợ bổ sung từ các thiết bị hoặc thuốc chưa được kiểm tra".



Các thí nghiệm kéo dài 72 giờ đã tạo ra dữ liệu sơ bộ, để lại nhiều câu hỏi cần được giải đáp trước khi bắt đầu thử nghiệm ghép tim lợn trên người sống lần nữa.

Theo THU ANH (NLĐO)