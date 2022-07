Phát hiện biến thể có "9 đột biến bất thường", đang lan nhanh toàn cầu

Giới khoa học đang theo dõi một biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Có nguồn gốc từ biến thể Omicron, biến thể này có 9 đột biến bất thường trên gai protein và đã lan sang các quốc gia trên toàn thế giới nhanh hơn so với những biến thể trước đó, theo The Jerusalem Post ngày 3-7.





Biến thể mới, được đặt tên là BA.2.75, được tìm thấy lần đầu trong một đợt giải trình tự gen ở Ấn Độ vào đầu tháng 6. Kể từ đó, biến thể đã được phát hiện ở Úc, Canada, Nhật Bản, Đức, New Zealand, Anh và Mỹ. Chỉ trong vài tuần, biến thể đã được phát hiện trong hơn đợt 80 giải trình tự gen trên khắp thế giới.



Hiện vẫn chưa rõ liệu BA.2.75 có thể cạnh tranh với BA.5 (biến thể trội tại nhiều quốc gia ở thời điểm hiện tại) hay không, song số lượng đột biến và tốc độ lây lan nhanh chóng của nó ở phạm vi rộng đã khiến các nhà khoa học chú ý.



Chuyên gia Shay Fleishon của Phòng thí nghiệm Virus học Trung ương tại Trung tâm Y tế Sheba ở Tel Hashomer (Israel) khẳng định BA.2.75 là một biến thể "đáng báo động". Ông nhấn mạnh hiện vẫn còn quá sớm để kết luận hoặc phủ nhận BA.2.75 là biến thể thống trị tiếp theo.





Giới khoa học cần thêm thời gian để xác định mức độ nguy hiểm của biến thể BA.2.75. Ảnh Pixabay



Theo Phòng thí nghiệm Bloom của Viện nghiên cứu Fred Hutch (Mỹ), BA.2.75 là biến thể cần được theo dõi do sự thay đổi kháng nguyên đáng kể so với thể gốc BA.2.



Mọi nhà khoa học bình luận về BA.2.75 đều đồng ý rằng thế giới cần thêm thông tin để xác định mức độ nguy hiểm của biến thể này. Vài tuần tới, các nhà khoa học sẽ cho biết liệu biến thể này có thể cạnh tranh với biến thể BA.5 hay không.



Theo truyền thông của Anh, Cơ quan An ninh Y tế Anh đã được báo cáo về biến thể mới, song giới chuyên gia y tế nước này khẳng định đây chỉ là một trong những biến thể đang được theo dõi và chưa có bằng chứng cho thấy nó là một biến thể đáng lo ngại.



Theo Cao Lực (NLĐO)