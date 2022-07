Chạy đua tạo vắc-xin chống biến thể BA.4, BA.5

Số ca bệnh tăng, tử vong còn cao



Theo Medical Xpress, Pháp đã khuyến nghị người dân dùng khẩu trang trở lại sau khi số ca nhập viện do Covid-19 nặng tăng nhanh trong 2 tuần qua, gần 1.000 ca/ngày.



Tại Úc, số ca nhiễm mới trong 24 giờ lại vượt mốc 10.000 vào hôm 3-7, với 30 người tử vong, theo The Guardian. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Úc Mark Bulter cho biết BA.4 và BA.5 là thủ phạm của đợt bùng phát mới, nhấn mạnh ngay cả những người đã nhiễm Omicron trong mùa hè vừa qua vẫn có thể tái nhiễm.



AP cho hay nước Mỹ tỏ ra lạc quan hơn bởi làn sóng mới tuy nhiều ca nhưng bệnh nhẹ hơn năm 2021, chưa kể Mỹ có tỉ lệ tiêm chủng và tỉ lệ từng mắc Covid-19 cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chỉ nên "vui một cách thận trọng" vì vẫn có khoảng 360 ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày vào đầu tháng 7.



Tại châu Á, báo cáo gần nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy Philippines chứng kiến sự gia tăng 60% chỉ trong vòng 1 tuần, trong khi số ca ở Thái Lan đang tăng dần, với số liệu 24 giờ qua được The Bangkok Post cập nhật là 2.328 ca, 19 ca tử vong.