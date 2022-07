Biển thể phụ BA.5 có khả năng kháng vaccine ngừa COVID-19 gấp 4 lần

Hiện BA.5, biến thể phụ của Omicron, đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ và khiến làn sóng dịch COVID-19 trỗi dậy ở một số nước châu Âu.



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp ngày 6/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, BA.5 - biến thể phụ của Omicron - có khả năng kháng vaccine ngừa COVID-19 gấp 4 lần so với các biến thể phụ khác của Omicron là BA.1, BA.2, BA.3 và BA.4.



Hiện BA.5 đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ và khiến làn sóng dịch COVID-19 trỗi dậy ở một số nước châu Âu.



Nghiên cứu khẳng định biến thể này có khả năng kháng lại các loại vaccine RNA bao gồm cả vaccine của Pfizer và Moderna.



Theo Trung tâm y tế Mayo Clinic của Mỹ, BA.5 là biến thể siêu lây nhiễm, đang làm gia tăng số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện điều trị và cần chăm sóc đặc biệt.



Báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ cung cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 9/7, BA.5 chiếm 65% số ca mắc mới tại nước này.



Theo Tiến sỹ Gregory Poland, người đứng đầu nhóm nghiên cứu vaccine của Mayo Clinic, những người không tiêm vaccine có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 5 lần so với những người được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường.



Nguy cơ cần nhập viện điều trị và tử vong ở nhóm người này cũng cao hơn lần lượt là 7,5 lần và 15 lần so với người đã tiêm chủng.

