Ayun Pa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

(GLO)- Thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) là một trong những địa phương đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.





Với 232 cán bộ, công chức, tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức tại thị xã đạt 100%, đáp ứng yêu cầu công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử của thị xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2021 gồm các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp phép xây dựng, hộ tịch, chứng thực, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Tại đây được trang bị hệ thống bấm số tự động, màn hình tra cứu thông tin phục vụ cho công việc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính giúp giải quyết kịp thời, nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục hành chính. Ảnh: Vũ Chi



Trong khi đó, bộ phận một cửa điện tử của UBND 8 xã, phường được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, hệ thống camera, không gian giao dịch khang trang, thuận tiện. Cán bộ xử lý công việc ngay trên máy tính có kết nối internet và được triển khai áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: tư pháp, hộ tịch, địa chính, xây dựng, lao động-thương binh và xã hội… Đây là những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với người dân nên cá nhân, tổ chức đến làm thủ tục chỉ cần nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa điện tử và nhận kết quả cũng tại đây.



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Ia Rtô được bố trí nhà làm việc riêng với 4 cán bộ, công chức, trang bị 4 máy tính, kết nối mạng ổn định, máy in, máy tính của nhân viên văn phòng được cài đặt phần mềm ký số. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 347 hồ sơ thuộc các lĩnh vực địa chính-xây dựng, văn hóa-xã hội, chứng thực, hộ tịch; trong đó, số thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa là 314 hồ sơ, một cửa liên thông 33 hồ sơ, hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 92 hồ sơ, chiếm 26,5%. Các hồ sơ của công dân đều được giải quyết đúng trình tự, thời gian quy định.



Ông Lê Ngọc Long-Chủ tịch UBND xã-thông tin: “Qua triển khai sử dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ cho thấy việc ứng dụng CNTT đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý hành chính nhà nước. Người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu thời gian đi lại. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT còn góp phần nâng cao chất lượng, cải tiến môi trường và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng hiện đại, tăng năng suất, hiệu quả, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân”.



Cũng nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Cheo Reo đã chuyển giao sang Bưu điện Ngã ba cây xoài. Trong 6 tháng đầu năm, phường tiếp nhận 1.412 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, 65 hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ông Dương Ngọc Dũng-Chủ tịch UBND phường-đánh giá: “Nhờ ứng dụng CNTT, các thủ tục hành chính trở nên đơn giản nhưng vẫn bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để gây khó khăn, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức đã chuyển từ cách làm việc bằng văn bản giấy sang môi trường mạng, giúp tiết kiệm đáng kể số lượng văn phòng phẩm cũng như nâng cao hiệu quả xử lý văn bản và điều hành công việc”.



Đến liên hệ làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, bà Phạm Thị Hoa (tổ 2, phường Đoàn Kết) chia sẻ: “Hôm nay, tôi được nhân viên hướng dẫn bổ sung một số giấy tờ có liên quan và hẹn ngày trả kết quả. Tôi rất phấn khởi vì không phải mất công đi lại nhiều lần và thủ tục cũng đơn giản hơn trước rất nhiều”.



Bà Ksor H'Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã-cho biết: Trên cơ sở rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, UBND thị xã chỉ đạo thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Văn hóa-Thông tin và Phòng Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, UBND thị xã tiếp nhận và giải quyết xong 457 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98,7%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 272 hồ sơ. Tổng hồ sơ do UBND cấp xã tiếp nhận là 3.953, đã giải quyết xong 100%, trong đó giải quyết đúng hạn 99,8%; có 149 hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.



Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thị xã: Tỷ lệ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp do chưa quan tâm nhiều đến loại hình dịch vụ này, thói quen dùng giấy tờ, trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ còn hạn chế. Vì vậy, thời gian tới, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và tập thể, đồng thời tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.



VŨ CHI