Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXI: Kết nối đam mê công nghệ

(GLO)- Hội thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XXI-2022 do Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức trong 2 ngày 17 và 18-6 là sân chơi trí tuệ và bổ ích, khơi dậy niềm đam mê công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi.

Sân chơi trí tuệ

Hội thi năm nay thu hút 156 thí sinh là thanh thiếu nhi đến từ 16 huyện, thị xã, thành phố (huyện Kông Chro không tham gia) và 29 trường THPT trong tỉnh. Thí sinh dự thi theo các bảng: bảng A thi kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm bậc tiểu học (thi cá nhân); bảng B thi kỹ năng lập trình bậc THCS (thi cá nhân); bảng C thi kỹ năng lập trình bậc THPT (thi theo đội, tối đa 2 thí sinh/đội); bảng D2 thi sản phẩm sáng tạo bậc THCS (phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp, mỗi đội 2 thí sinh); bảng D3 thi sản phẩm sáng tạo bậc THPT (phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp, mỗi đội 2 thí sinh).

Lần đầu tiên tham gia hội thi tin học trẻ cấp tỉnh nhưng em Phùng Hồ An Khôi (lớp 5/1, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Pleiku) đã xuất sắc giành giải nhất bảng A với nội dung: sử dụng ngôn ngữ Scratch hoặc Python lập trình giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học. Khôi hào hứng chia sẻ: “Em rất vui khi đạt được giải cao nhất ở bảng A. Đây là động lực giúp em nỗ lực học tốt hơn môn Tin học và tích lũy kiến thức để có thể tham dự các hội thi tiếp theo”.

Ban tổ chức trao giải nhất bảng A cho em Phùng Hồ An Khôi (lớp 5/1, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Pleiku). Ảnh: Thủy Bình

Nếu như bảng A và bảng B thi cá nhân thì ở bảng C được tổ chức thi theo đội (2 thí sinh/đội). Hình thức thi này giúp các thí sinh kết hợp kiến thức, phát huy tinh thần tập thể trong giải đề. Với nhiều nỗ lực, nhóm thí sinh Nguyễn Bảo Việt (lớp 10A11) và Hồ Nguyên Minh (lớp 11A10, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) đã giành giải nhì bảng C. Em Nguyễn Bảo Việt cho hay: “Ở bảng C, chúng em thi sử dụng ngôn ngữ lập trình bất kỳ như Free Pascal, DevC++, CodeBlock, Python… để lập trình theo thể thức quốc tế với các thuật toán thuộc chương trình THPT. Đề thi khá khó, đòi hỏi phải vận dụng nhiều kiến thức mới giải được. Đến với cuộc thi, chúng em xác định mục tiêu là học hỏi kinh nghiệm, cọ xát thực tế và làm quen với nhiều bạn cùng sở thích công nghệ. Chúng em khá hài lòng với kết quả đạt được và cố gắng hơn trong các hội thi năm sau”.

Bên cạnh phần thi kỹ năng lập trình trên máy tính thì bảng D2, D3 đã nhận được 14 sản phẩm sáng tạo của các thí sinh. Tiêu chí đánh giá sản phẩm sáng tạo gồm: tính sáng tạo, triển vọng ứng dụng, khả năng thương mại hóa, tầm nhìn, tỷ trọng của phần mềm trong tổng thể sản phẩm tích hợp cùng với yêu cầu phong cách trình bày tự tin, trả lời được câu hỏi của Ban giám khảo. Đáng chú ý là bảng D2 dành cho khối THCS nhưng đội thi gồm 2 em: Trần Hoàng (lớp 5A) và Nguyễn Hải Hà (lớp 5C, Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai) đã xuất sắc giành giải nhất với phần mềm “Ôn luyện bảng cửu chương nhân và chia”. Em Trần Hoàng chia sẻ: “Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo giảng dạy môn Tin học, chúng em đã nghiên cứu và sáng tạo ra phần mềm này nhằm giúp các bạn học sinh thích thú học bảng cửu chương và dễ nhớ hơn. Phần mềm được trường chúng em áp dụng trong dạy và học. Chúng em rất vui vì nhận được giải cao ở bảng D2”.

Khơi gợi đam mê

Trải qua 21 lần tổ chức, hội thi ngày càng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo thanh thiếu nhi trong tỉnh, chất lượng thí sinh đồng đều hơn. Hội thi đã giúp nhiều em thể hiện niềm đam mê tin học cũng như khả năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, giải trí và các lĩnh vực khác.

Với 3 giải khuyến khích, 2 giải ba, 1 giải nhì và 3 giải nhất, Thành Đoàn Pleiku tiếp tục khẳng định vị trí quán quân trên bảng thành tích của hội thi. Anh Thái Giang Nam-Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku-thông tin: “Trước khi tham gia hội thi cấp tỉnh, Thành Đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku tổ chức hội thi để tuyển chọn thí sinh, thành lập đội tuyển và bồi dưỡng để giành thành tích cao. Ở các bảng thi đấu, thành phố đều có thí sinh đạt giải. Đây chính là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của các em học sinh” .

Các thí sinh tham gia thi bảng B-Hội thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XXI. Ảnh: Thủy Bình

Đánh giá về hội thi, ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi-cho biết: Đề thi năm nay khá chặt chẽ, đúng yêu cầu và phù hợp với trình độ của học sinh. Chất lượng và kết quả làm bài của thí sinh tốt hơn những năm trước, nhiều bài thi đạt điểm rất cao. Các sản phẩm sáng tạo dự thi tuy nhiều nội dung cần phát triển và gia công thêm, nhưng đều thể hiện được sự đầu tư, ý tưởng sáng tạo và khả năng áp dụng trong thực tế. Nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư, có học sinh dự thi đầy đủ các bảng và chất lượng làm bài tốt như: TP. Pleiku, huyện Chư Păh, huyện Đức Cơ. Sau hội thi cấp tỉnh, thí sinh đạt giải cao nhất ở các bảng sẽ hoàn chỉnh sản phẩm để tham gia Hội thi tin học trẻ cấp khu vực dự kiến diễn ra vào ngày 10-7 tại TP. Đà Nẵng.