Phát hiện mới về hiệu quả mũi tăng cường của vaccine Pfizer/BioNTech

12.290 nhân viên y tế chưa từng mắc COVID-19 và đã tiêm đủ hai mũi cơ bản được thử nghiệm tiêm mũi thứ ba vaccine Pfizer/BioNTech, sau một thời gian chỉ có 407 người dương tính với virus SARS-CoV-2.



Nghiên cứu quy mô lớn khẳng định hiệu quả của vắcxin Pfizer/BioNTech

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Immunology ngày 9/5, dựa trên các thông số thu được từ xét nghiệm PCR, mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả phòng bệnh ước tính ở mức 85,6% so với việc chỉ tiêm hai mũi cơ bản.



Nhóm nghiên cứu Israel tại Trung tâm Y khoa Sheba và Đại học Tel Aviv nêu rõ họ đã thử nghiệm tiêm mũi thứ ba vaccine của Pfizer/BioNTech cho 12.290 nhân viên y tế chưa từng mắc COVID-19 và đã tiêm đủ hai mũi cơ bản trước đó.



Kết quả xét nghiệm PCR sau một thời gian tiêm phòng nhất định cho thấy trong số này chỉ có 407 người dương tính với virus SARS-CoV-2.



Hai trường hợp khác phải nhập viện do có phản ứng phụ sau tiêm, trong đó một người gặp chứng đau nửa đầu kèm biểu hiện mất giác quan nằm viện trong hai ngày; người còn lại bị hạ natri máu không rõ nguyên nhân, được xuất viện sau 4 ngày.



Phần lớn nhân viên y tế tham gia nghiên cứu cho biết họ cảm thấy sưng đau tại chỗ khi tiêm mũi thứ ba.



Phụ nữ dưới 60 tuổi ghi nhận nhiều triệu chứng sau tiêm hơn so với bất kỳ nhóm tuổi hoặc giới tính nào khác trong số những người tham gia nghiên cứu.



Nữ giới trẻ tuổi hơn cũng cho biết họ gặp nhiều phản ứng phụ tại nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể so với các nhóm khác, bao gồm mệt mỏi, đau cơ và sốt.



Nghiên cứu cho biết thêm mũi thứ ba vaccine của Pfizer/BioNTech về cơ bản sinh lượng kháng thể cao hơn mũi thứ hai, vốn hiệu quả giảm dần từ 5-6 tháng sau khi tiêm.



Theo dữ liệu thu thập được trong khuôn khổ nghiên cứu, dù lượng kháng thể tăng tương đối ít, chỉ khoảng 1,7 lần, nhưng hiệu quả trung hòa kháng thể trong máu tăng gấp 6 lần so với sau khi tiêm mũi thứ hai.

Theo Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)